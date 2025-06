"El impacto del sistema sanitario en el medioambiente es real, pero también lo es su potencial para generar transformaciones positivas"

La sostenibilidad en el ámbito sanitario ha dejado de ser una aspiración teórica para convertirse en una necesidad urgente. Durante años, el sector salud ha estado centrado en ofrecer una atención médica de calidad, pero en ese proceso ha ignorado en gran medida su huella ambiental. El uso intensivo de recursos, la generación masiva de residuos y el consumo energético desmedido han hecho del sistema hospitalario uno de los sectores con mayor impacto ambiental, a pesar de su misión de preservar la salud y el bienestar. Esta contradicción ha sido el punto de partida del Proyecto AlineadODS, una iniciativa que busca alinear la práctica clínica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 3 (salud y bienestar) y el ODS 12 (producción y consumo responsables) y cuya investigación ha sido galardonada en el 24 Congreso Nacional de Hospitales por su enfoque innovador para transformar la gestión clínica desde la sostenibilidad.

El proyecto no solo busca evidenciar el problema, sino proponer soluciones concretas que no comprometan la calidad asistencial. A través del análisis de una práctica tan común como la fluidoterapia intravenosa (FIV), los investigadores, los cuales han estado bajo la supervisión de María de los Ángeles Gómez González, perteneciente al grupo de diálisis del Hospital Universitario Príncipe de Asturias Madrid y también es miembro del Proyecto AlineadODS, han puesto de relieve cómo incluso los gestos clínicos más rutinarios tienen un peso ambiental significativo. A lo largo de varios estudios, se ha analizado no solo el impacto directo de las intervenciones médicas, sino también la red de actores involucrados en la toma de decisiones, las barreras existentes para el cambio y las oportunidades para avanzar hacia una atención más sostenible.

Pregunta.1. ¿Cuál fue la motivación para desarrollar una investigación centrada en la sostenibilidad dentro de la práctica clínica hospitalaria?

Respuesta.La motivación principal surge de una realidad que a menudo pasa desapercibida: el sistema sanitario, a pesar de su misión de proteger la salud, genera un impacto ambiental significativo. Desde residuos hospitalarios hasta consumo energético y huella de carbono, sus efectos sobre el entorno son tangibles. En el marco del Proyecto AlineadODS, nos propusimos investigar cómo las prácticas clínicas pueden alinearse mejor con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en lo relativo al ODS 3 (salud y bienestar) y al ODS 12 (producción y consumo responsables). El primer estudio del proyecto, centrado en la fluidoterapia intravenosa (FIV), evidenció que incluso intervenciones clínicas cotidianas tienen un peso ambiental considerable, lo que nos motivó a investigar cómo mejorar estas prácticas sin comprometer la calidad asistencial.

P.2. ¿Por qué se eligió la fluidoterapia intravenosa (FIV) como punto de partida para analizar el impacto ambiental en los hospitales?

R.La FIV es una de las terapias más utilizadas en entornos hospitalarios y representa una gran parte del consumo de material clínico y de recursos. Su transversalidad —ya que se utiliza en múltiples unidades como urgencias, hospitalización, UCI o quirófano— la convierte en un excelente caso de estudio. Además, su proceso incluye una cadena de suministro extensa, múltiples envases plásticos, elementos fungibles y protocolos clínicos bien establecidos, lo que facilitó el análisis integral del ciclo de vida. Esta elección nos permitió entender los impactos acumulativos y abrir el camino para una reflexión más amplia sobre el uso racional de recursos en la asistencia sanitaria.

P.3. ¿Qué papel juegan los stakeholders en la transformación hacia un sistema sanitario más sostenible?

R.Los stakeholders, tanto internos como externos, son piezas clave en la transición hacia modelos sostenibles. Profesionales sanitarios, gestores, servicios de compras, empresas proveedoras, asociaciones científicas y organizaciones gubernamentales tienen la capacidad de influir en las decisiones que afectan el diseño de los servicios. El segundo estudio del proyecto, enfocado en el mapeo y análisis de actores del sistema de salud, nos permitió identificar las relaciones de poder, intereses y resistencias dentro del ecosistema sanitario. Involucrar a estos actores desde las fases iniciales de diseño e implementación de estrategias sostenibles resulta fundamental para lograr cambios estructurales duraderos y efectivos.

P.4. ¿Cómo se identificaron los actores clave dentro del sistema de salud y qué metodología se utilizó para ello?

R.Utilizamos una metodología cualitativa que combinó revisión documental, entrevistas a informantes clave y herramientas de análisis de redes para mapear a los actores más relevantes. Esto nos permitió comprender quiénes influyen, quiénes toman decisiones y quiénes pueden facilitar o bloquear cambios. El resultado fue una cartografía del sistema que mostró claramente la importancia de integrar la sostenibilidad como un tema transversal, que debe permear desde los departamentos de compras hasta la alta dirección, pasando por los comités clínicos y los formadores en salud. Esta metodología no solo es replicable, sino que puede convertirse en una herramienta estratégica para cualquier organización que busque impulsar una transición ecológica.

P.5. ¿Cuáles son los principales obstáculos que dificultan la implementación de prácticas sostenibles en el entorno hospitalario?

R.Existen barreras estructurales, culturales y operativas. Por un lado, la sostenibilidad aún no forma parte de los criterios prioritarios de muchas instituciones sanitarias. Por otro, hay una falta generalizada de formación específica en temas ambientales dentro del sector salud, lo que genera desconocimiento sobre los impactos reales de las prácticas clínicas. A ello se suma la inercia organizacional, la resistencia al cambio y la fragmentación de responsabilidades. En el caso concreto de la FIV, por ejemplo, identificamos obstáculos en la selección de materiales, la gestión de residuos y la integración de criterios sostenibles en los pliegos de compras. Además, muchos profesionales aún no disponen de indicadores o guías claras que les permitan evaluar el impacto ambiental de sus decisiones clínicas.

P.6. ¿Qué oportunidades concretas detectaron durante el estudio para avanzar hacia una gestión clínica más respetuosa con el medio ambiente?

R.Las oportunidades son muchas y variadas. A nivel micro, existen alternativas menos contaminantes en productos y materiales clínicos; se pueden ajustar protocolos para evitar el uso innecesario de recursos; y se puede mejorar la segregación y reciclaje de residuos. A nivel meso, se pueden establecer comisiones de sostenibilidad dentro de los hospitales, integrar criterios ambientales en las compras y generar indicadores que midan el desempeño ecológico. A nivel macro, es posible fomentar políticas públicas que incentiven la transición ecológica del sistema sanitario. Ambos estudios sugieren que estos cambios, lejos de ser idealistas, son técnicamente viables y pueden generar beneficios no solo ambientales, sino también económicos y sociales.

P.7. ¿Qué valor aporta el enfoque interdisciplinar del Proyecto AlineadODS en el desarrollo de soluciones sostenibles?

R.El enfoque interdisciplinar ha sido esencial para el éxito del proyecto. Hemos reunido a profesionales de la enfermería, médicos, expertos en sostenibilidad, economistas, responsables de compras, gestores y representantes del sector empresarial. Esta combinación de saberes ha permitido una comprensión holística de los problemas y una co-creación real de soluciones. La sostenibilidad en salud no puede abordarse desde un único ángulo: requiere una mirada sistémica, integradora y colaborativa. Este enfoque ha fortalecido tanto la calidad de los resultados como su aplicabilidad práctica en los entornos clínicos reales.

P.8. ¿Cómo pueden los centros hospitalarios replicar este modelo en otras áreas clínicas con alto impacto ambiental?

R.La clave está en adaptar la metodología utilizada en la FIV a otras prácticas de alto impacto, como la cirugía mayor, el uso de antibióticos, la esterilización de materiales o la alimentación hospitalaria. El proceso comienza con una auditoría ambiental específica, el mapeo de actores implicados, la identificación de puntos críticos y la propuesta de mejoras basadas en evidencia. Además, es fundamental generar una cultura organizacional orientada a la sostenibilidad, con formación, liderazgo institucional y recursos específicos. El modelo AlineadODS es replicable y escalable, y puede adaptarse al contexto de cada institución, independientemente de su tamaño o nivel asistencial.

P.9. ¿Qué acciones concretas pueden tomar los profesionales sanitarios para contribuir a un modelo asistencial más sostenible?

R.Los profesionales tienen un rol protagónico. Desde su posición pueden optar por materiales más sostenibles, reducir el uso innecesario de productos, aplicar protocolos clínicos basados en evidencia que eviten la sobreutilización y promover la correcta segregación de residuos. También pueden implicarse en comités internos, impulsar la formación de equipos verdes o promover cambios en sus propias unidades. Además, ser parte del cambio implica una actitud crítica y proactiva: cuestionar el statu quo y buscar mejoras continuas. Como mostramos en los estudios del Proyecto AlineadODS, cuando el personal clínico se involucra, los resultados son tangibles y duraderos.

P.10. ¿Qué mensaje final enviarían a las instituciones sanitarias que aún no han incorporado la sostenibilidad como eje estratégico?

R.Incorporar la sostenibilidad no es un añadido, es una condición para garantizar la calidad y seguridad asistencial a largo plazo. El impacto del sistema sanitario en el medioambiente es real, pero también lo es su potencial para generar transformaciones positivas. El Proyecto AlineadODS demuestra que es posible integrar sostenibilidad en la práctica clínica con rigor, ciencia y compromiso. Ahora es el momento de actuar.