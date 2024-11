¿Cómo saber si me está haciendo 'love bombing'?

¿Cómo saber si me está haciendo 'lovebombing'?

Sevilla/Que te llenen de amor puede sonar como algo ideal. Imagina que conoces a alguien y la conexión parece mágica, una situación casi de ensueño en un mundo donde el "ghosting", "benching" y otros comportamientos tóxicos están a la orden del día. Entonces, ¿es esto lo que siempre has deseado o es posible que hayas caído en el juego del "love bombing"? Esto se refiere a una técnica de manipulación emocional en la que una persona te llena de amor y atención desde el primer momento. Pero cuidado: lo que parece una explosión de amor puede esconder intenciones menos bonitas.

El "love bombing", traducido literalmente como "bombardeo de amor", es una técnica de manipulación cuyo objetivo es conquistar y controlar emocionalmente a otra persona.

El "lovebombing" combina palabras y gestos que no siempre son sinceros; desde el minuto uno, el "lovebomber" te llena de cumplidos y declaraciones románticas, buscando ganarse tu confianza y llegar a crear un vínculo emocional rápido, cosa que puede sonar romántica, pero a menudo es una táctica para crear dependencia emocional. El problema está en que, cuando logran conquistar a la persona, su actitud cambia. Lo que empezó como una intensa demostración de afecto se convierte en una herramienta de control y manipulación.

Ejemplos de 'lovebombing'

Para entender mejor cómo funciona el "lovebombing", pongamos un ejemplo: conoces a alguien y, desde el primer día, la persona muestra una dedicación inusitada. Recibes mensajes constantes, llamadas y detalles diarios, y no pasa mucho tiempo antes de que aparezcan frases como "Eres todo lo que siempre he soñado" o "Nunca había sentido algo tan fuerte". Aunque al principio estas declaraciones puedan parecer inofensivas o incluso románticas, cuando se hacen demasiado pronto en la relación, podrían ser signos de una manipulación. Esta intensidad no se basa en un conocimiento real de quién eres, sino en un deseo de establecer poder sobre ti.

En muchos casos, el "lovebombing" se junta con otras tácticas como el ghosting. Por ejemplo, después de haberte bombardeado de amor, el "lovebomber" puede desaparecer sin explicación. Esto crea tanto confusión como un fuerte deseo de recuperar la atención perdida, haciendo que la víctima cree una dependencia emocional.

Es importante aclarar que no todo gesto romántico es "lovebombing". Hay personas que, simplemente, son más expresivas y efusivas en sus relaciones. Para saber si te enfrentas a un "lovebomber" o a una persona romántica, presta atención al contexto, ya que una persona romántica suele mantener ese mismo nivel de afecto a lo largo de toda la relación y no retira su cariño de forma repentina. En cambio, en el "lovebombing", el nivel de compromiso y entusiasmo del principio suele ser desproporcionado respecto al tiempo que llevan juntos.

Si alguien te sobrecarga de atenciones desde el primer momento, proponiendo planes de futuro sin apenas conocerte, es momento de pararte y analizar.

Las fases del 'lovebombing'

El "lovebombing" suele darse en tres fases:

Fase de idealización: En esta fase la persona nos da una gran cantidad de atención y gestos románticos. Fase de devaluación: Una vez que el "lovebomber" siente que la otra persona está "enganchada", baja las muestras de cariño y empieza a ejercer control. Es una etapa de chantaje emocional, en la que la víctima siente que debe sacrificar parte de su vida para recuperar la aprobación del principio. Fase de descarte: Llegados a este punto, el "lovebomber" puede cortar la relación o crear una dinámica tóxica de idealización y castigo, en la que la víctima queda atrapada, buscando recuperar el cariño inicial.

Cómo superar una experiencia de 'lovebombing'

Superar una experiencia de "lovebombing" no es fácil, ya que suele dejar cicatrices emocionales profundas. Para avanzar, lo ideal es que cortes la comunicación. Piensa en un contacto cero con el "lovebomber" para evitar posibles recaídas. Siempre es bueno también buscar apoyo emocional en personas que te hagan sentir bien.

Por último, trabaja en tu autoestima y en ti mismo para recuperar la confianza perdida y aprender a establecer límites sanos en tus relaciones futuras.