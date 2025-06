Luis Bernat y Antonio Lewis, creadores de 'El Método Alfa 50': "Siempre hay una segunda oportunidad que no tiene nada que ver con la edad que uno tiene"

Luis y Antonio, los creadores del método Alpha 50 y autores del libro "Yo no soy tu cuñao"

En un momento en el que la vida parece reclamar una nueva dirección, el Método Alfa 50 surge como una plataforma transformadora diseñada para guiar a personas, principalmente mayores de 40 años, hacia una mejor forma física y mental. Decía Robin Sharma en su libro El líder que no tenía cargo que "una de las más grandes libertades que tenemos como personas es la libertad de elegir cómo vemos nuestro papel en el mundo y el poder que tenemos para tomar decisiones positivas en cualquier circunstancia en la que nos encontremos".

Así justo lo hicieron Luis Bernat y Antonio Lewis, los creadores del 'Método Alpha 50' el cual no solo ofrece rutinas de entrenamiento, sino también una filosofía de vida centrada en la segunda oportunidad, el compromiso personal y el equilibrio. Esa segunda oportunidad que ellos tuvieron la cual emergió fruto de una mala etapa en sus vidas y cómo líderes de ella, nace este método. La idea es, y así lo ponen en práctica a través del entrenamiento online, mostrar cómo podemos sentirnos mejor con nosotros mismos de una manera realista.

Si quieres ponerlo en práctica, tienes que tener paciencia porque no hay resultados inmediatos, ni los busca, sino que vas a encontrar cambios sostenibles y duraderos. En mayo de este año 2025, publican el libro Yo no soy tu cuñao: El Método Alpha 50 que presentan este fin de semana en la Feria del Libro de Madrid. Un manual que, según aseguran sus creadores, "muchos llevan debajo del brazo".

A los 50, todo puede comenzar

La historia de Antonio y Luis lo demuestra. A los 50 años, comprendieron que sus vidas necesitaban un giro profundo basado en una transformación completa en su estilo de vida. Su experiencia refleja la conciencia de que nunca es tarde para empezar y que los 50 pueden marcar el comienzo de algo grande.

Una de las grandes virtudes que tiene este método es su comunicación segmentada, es decir, el uso de un lenguaje adaptado a su público que facilita la comunicación y ayuda a la conexión con las personas, independientemente de si son hombres o mujeres. Para Antonio y Luis, la clave está en hablar desde la experiencia y no desde el marketing vacío.

"El 'cuñadismo' en nuestra industria está muy extendido"

En un principio, la marca nació enfocada solo al género masculino y que habían cumplido los 50 años. "A nivel de comunicación", explica Luis Bernat, "entendemos mucho mejor qué es lo que pasa por el cuerpo y por la mente de esa persona" y continúa diciendo que "llega un momento en el que la mente sabe que no puede seguir así y que más tarde o más temprano tiene que producirse un cambio". En definitiva, "nos entendemos mejor entre nosotros y creo que eso también lo aprecian mucho", apunta.

Pero más tarde comprendieron que estas mismas necesidades se encontraban dentro del genéro femenino y perfiles de edad por debajo de los 50 años.

Segunda oportunidad y constancia

La idea de una segunda oportunidad es central en el 'Método Alfa 50'. No se trata de encontrar atajos, sino de apostar por la disciplina diaria. Condensar un método extenso en un formato amigable no es tarea fácil, pero ellos lo han logrado y así lo demuestran los siete años que avalan su trayectoria.

"No es un libro de entrenamiento. Es más un manual de superación que demuestra que siempre hay segundas oportunidades". Detalles como subrayar páginas clave en libros o seguir rutinas bien explicadas ayudan a mantener la motivación y el rumbo claro de quienes lo ponen en práctica.

El 'Método Alfa 50' propone volver a lo esencial y las redes sociales son buenas aliadas para mostrarlo. A veces, pueden ser enemigas porque aseguran que en estas hay mucho intrusismo. De hecho, el nombre de su libro viene a decirnos que tanto el método como el contenido que encontramos en él son verdaderos y no lo dice 'tu cuñado'.

"En nuestra industria, en la industria del fitness nos encontramos gente que se dedica a dar consejos sin tener conocimiento de causa. El cuñadismo en nuestra industria está muy extendido. Pensamos que el título era muy apropiado para lo que queríamos tratar", manifiesta Antonio Lewis y continúa diciendo, "queríamos transmitir a la gente que lo que encuentran en este libro no son consejos de cuñao que puede encontrar en cualquier cena de Navidad. Son consejos de profesionales, que hemos vivido en nuestras carnes. El mensaje que queremos transmitir es que siempre hay una segunda oportunidad que no tiene que ver con la edad que uno tiene".

El esfuerzo comunicativo también debe ser eficiente. El 'Método Alfa 50' ha aprendido a dirigirse a un público comprometido, más dispuesto a cambiar que a justificar su inercia. Esa claridad permite que el mensaje llegue con fuerza, generando un impacto real, pero debemos tener presente que toda rutina debe iniciar con precaución. Por lo que, Antonio y Luis recomiendan que antes de empezar, haya una supervisión médica, especialmente para personas con sobrepeso o condiciones previas.

El método promueve una progresión gradual, con una fase de adaptación que puede extenderse hasta 18 meses. El éxito depende del seguimiento constante y la subida controlada de intensidad.

¿Por qué entrenar a los 50?

Las motivaciones son muchas: pérdida de grasa, aumento de energía, vitalidad, mejora del aspecto físico o simplemente recuperar la ilusión. Cada cuerpo tiene una historia distinta, pero todos pueden beneficiarse de una vida activa, incluso iniciándola en la madurez.

El mayor logro no es el cuerpo en sí, sino el hábito. Una vez consolidado, genera confianza, motivación y energía vital. Muchas personas, especialmente mujeres, dedican gran parte de su tiempo y energía a la crianza. Este proceso, lleno de amor pero también de desgaste, impacta la salud física y mental. Alfa 50 reconoce esa realidad y ofrece herramientas para recuperar espacio personal, sin descuidar lo más importante. De hecho, una de las frases más repetidas por muchas de las personas que iniciaron este método es "No os podéis ni imaginar cómo me cambió la vida".