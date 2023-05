Este es el medicamento retirado por un potencial defecto de calidad

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado que un medicamento utilizado para tratar de emergencia reacciones alérgicas agudas graves (anafilaxia) ha sido retirado del mercado por un defecto de calidad, después de que Pharmaswiss Ceska Republika, S.R.O., responsable de que se autorice su comercialización, le haya comunicado a AEMPS el posible desperfecto que presenta.

Concretamente, lo que se ha retirado del mercado son las unidades dispensadas de Emerade solución inyectable en pluma, pues tras un estudio en el que se analizaban los autoinyectores, se comprobaron que estos podrían presentar unas anomalías, que podrían acarrear errores a la hora de la autoadminstración. Por lo tanto, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha retirado todas las unidades del mercado, que no contará con este medicamento hasta que el problema se subsane.

Aunque la AEMPS destaca que "la mayoría de estas plumas precargadas de Emerade potencialmente afectadas se activarán correctamente con su uso", por lo que el paciente "deberá conservar las plumas de Emerade en su poder y utilizarlas", en el caso de que fuera necesario, "hasta que disponga de un autoinyector de adrenalina alternativo".

Los medicamentos que se pueden prescribir como alternativa a Emerade son los siguientes, como informa la AEMPS en su comunicado:

ALTELLUS 300 microgramos adultos, solución inyectable en pluma precargada.1 jeringa precargada de 2 ml.

300 microgramos adultos, solución inyectable en pluma precargada.1 jeringa precargada de 2 ml. JEXT 300 microgramos solución inyectable en pluma precargada, 1 pluma precargada de 0,3 ml.

300 microgramos solución inyectable en pluma precargada, 1 pluma precargada de 0,3 ml. JEXT 300 microgramos solución inyectable en pluma precargada, 2 plumas precargadas de 0,3 ml.

300 microgramos solución inyectable en pluma precargada, 2 plumas precargadas de 0,3 ml. ANAPEN 0,30 mg/0,3 ml solución inyectable en jeringa precargada, 1 jeringa precargada de 0,3 ml.

0,30 mg/0,3 ml solución inyectable en jeringa precargada, 1 jeringa precargada de 0,3 ml. ANAPEN 0,50 mg/0,3 ml solución inyectable en jeringa precargada, 1 jeringa precargada.

La AEMPS recomienda prescribir un medicamento alternativo

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha lanzado varias recomendaciones tanto a los profesionales sanitarios, como a los pacientes y las farmacias. A los primeros les aconseja que se prescriba un medicamento alternativo, pues hasta que no se solucione el problema Emerade no estará en el mercado. Además, también deberán recordarle al paciente que no deseche la unidad del medicamento retirado hasta que no disponga de un nuevo autoinyector.

La recomendación a los pacientes que posean unidades de Emerade es que acudan al médico para que le prescriba un medicamento alternativo. Una vez que tengan la receta, al presentarla en la farmacia recibirán su nuevo medicamento sin coste alguno.

A los trabajadores de las farmacias, la AEMPS aconseja que informen a los pacientes, en el momento de la dispensación, de que "se trata de un dispositivo distinto de administración", además de la "correcta utilización del mismo".