Tomar un paracetamol se ha convertido en uno los primeros de los recursos ante cualquier tipo de malestar general por el que pasan los españoles y por tanto figura en la lista de los medicamentos más vendidos en España. Este analgésico y antipirético, eficaz ante la fiebre o el dolor, no puede faltar en los botiquines caseros, pero muchos no son conscientes de que tiene efectos secundarios en la salud cardiovascular y que no se puede consumir tan a la ligera como algunos lo hacen.

El consumo de alcohol es el primer motivo para evitar ingerir este medicamento. Mezclar ambos elementos puede suponer un efecto dañino grave en un órgano vital como el hígado. Además, hay que tener en cuenta que el paracetamol no está recomendado ni para niños menores de 15 años, ni para aquellos que pesan menos de 50 kilos ni para mujeres embarazadas o en período de lactancia, ya que se trata de una sustancia que se transmite a través de la leche materna.

Es importante que excepto para casos leves que se tengan cien por cien controlados, se consulte al facultativo pertinente antes de tomar paracetamol y que en ningún caso se intercale mientras que se están tomando otro tipo de medicamentos ¿Qué medicamentos no debes mezclar nunca con el paracetamol? Aquí os resumimos las pautas que marcan desde de la Agencia Española de Medicamentos.

Tratamientos incompatibles con paracetamol

La lista de medicamentos que tenemos que evitar es bastante amplia y de diferente naturaleza. Medicamentos anticoagulantes orales como acenocumarol o warfarina, medicamentos antiepilépticos como lamotrigina, fenitoína, primidona o carbamacepina, medicamentos para tratar la tuberculosis, como isoniazida o rifampicina, y medicamentos para tratar la depresión y las convulsiones.

El propanolol, que sirve para controlar la hipertensión o las arritmias, uno de los medicamentos que no se pueden compaginar con el paracetamol

Uno de los aspectos a tener más en cuenta es cuando se comienzan tratamientos para disminuir los niveles de colesterol en sangre (colestiramina), aumentar la eliminación de orina o controlar la hipertensión o las arritmias cardiacas, especialmente el propranolol.

Por último, tampoco se escapan de la contraindicación del uso del paracetamol aquellas personas que estén inmersos en un tratamiento de la gota o quienes estén tomando al mismo tiempo medicamentos que contengan metoclopramida y domperidona, que sirven para evitar náuseas y vómitos.