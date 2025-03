Las mejores infusiones para controlar la ansiedad y el estrés de forma natural

La ansiedad y el estrés son respuestas naturales del organismo ante situaciones que se nos presentan como amenazas. Sin embargo, cuando estas respuestas se prolongan en el tiempo o se intensifican, pueden afectar negativamente nuestra salud física y mental. En nuestra búsqueda por encontrar alternativas naturales con los que relajar nuestro estado, las infusiones de ciertas plantas han demostrado tener, en algunos casos, propiedades calmantes y relajantes.

No obstante, en algunas no se ha demostrado la evidencia científica en su totalidad, además de que, en dosis elevadas, pueden producirnos efectos adversos, por lo que se puede tomar como una alternativa complementaria, pero no como una solución ya que cuando el estrés y la ansiedad son crónicos o persistentes en el tiempo debemos consultar con un profesional que nos dé las herramientas necesarias para gestionarla. En cualquier caso, veamos algunas de estas infusiones que nos pueden ayudar en algunos momentos de estrés y nerviosismo.

1. Manzanilla

La manzanilla es una de las infusiones más reconocidas por sus efectos relajantes. Aunque los estudios que apoyan esta teoría son limitados, algunos han llegado a demostrar que mejora la calidad del sueño y alivian la ansiedad, lo que contribuye a una mejor gestión del estrés. Lo que sucede es que "la manzanilla contiene compuestos como la apigenina, que se ha demostrado que tiene efectos ansiolíticos y sedantes en estudios con animales. Estos compuestos actúan sobre los receptores GABA del cerebro, que están involucrados en la regulación de la ansiedad y el sueño", explica la dietista Raquel Frías en el portal Cuídate Plus.

No obstante, es un infusión que en dosis elevadas produce efectos secundarios como naúseas, mareos y vómitos, por lo que tampoco es recomendable en embarazadas y en aquellas en periodo de lactancia, así como tampoco en personas que estén tomando medicamentos anticoagulantes o antiinflamatorios, ya que puede producir efectos secundarios.

2. Valeriana

La valeriana es ampliamente utilizada para tratar el insomnio y la ansiedad debido a sus propiedades sedantes. Aunque la evidencia científica es limitada, algunos estudios sugieren que la valeriana puede mejorar la calidad del sueño y reducir la ansiedad sin causar efectos secundarios significativos.

3. Pasiflora

La pasiflora, también conocida como flor de la pasión, ha sido utilizada tradicionalmente por sus propiedades ansiolíticas y sedantes. Un estudio publicado verificó que los extractos de pasiflora pueden considerarse inductores del sueño, lo que la convierte en una opción natural para aliviar la ansiedad y mejorar la calidad del descanso. "De las seis mediciones de diario de sueño analizadas, la calidad del sueño mostró una puntuación significativamente mejor para la pasiflora en comparación con el placebo. Estos hallazgos iniciales sugieren que el consumo de una dosis baja de Passiflora incarnata, en forma de té, produce beneficios subjetivos del sueño a corto plazo en adultos sanos con fluctuaciones leves en la calidad del sueño".

4. Tila

La tila, obtenida de las flores del tilo, es conocida por su efecto calmante sobre el sistema nervioso. Se utiliza comúnmente para aliviar el estrés, la ansiedad y los problemas de insomnio. Además, posee propiedades antiespasmódicas que pueden ayudar a relajar los músculos y aliviar tensiones físicas asociadas al estrés.

5. Lavanda

La lavanda es apreciada por su aroma relajante y sus propiedades medicinales. Las infusiones de lavanda tienen efectos ansiolíticos y pueden mejorar la calidad del sueño. Además, su uso en aromaterapia ha mostrado beneficios en la reducción de la ansiedad y el estrés en diversas poblaciones.

6. Melisa

La melisa, también conocida como toronjil, es una planta con propiedades calmantes que ayuda a reducir la ansiedad y el nerviosismo. Además, posee efectos antioxidantes que contribuyen al bienestar general.

7. Menta

La menta no solo es valorada por su sabor refrescante, sino también por sus propiedades para aliviar la ansiedad y el estrés. Se cree que su aroma tiene un efecto calmante que puede reducir la sensación de ansiedad.

Aunque las infusiones de plantas medicinales pueden ser útiles para aliviar la ansiedad y el estrés de forma natural, es esencial recordar que su eficacia puede variar según la persona y la situación. Además, algunas de estas plantas pueden interactuar con medicamentos o tener contraindicaciones en determinadas condiciones de salud. Por ello, es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de incorporar estas infusiones de manera regular en nuestra dieta.

En conclusión, las infusiones de manzanilla, valeriana, pasiflora, tila, lavanda, melisa y menta ofrecen alternativas naturales para gestionar la ansiedad y el estrés. Incorporarlas en nuestra rutina diaria, acompañadas de hábitos saludables como una alimentación equilibrada, ejercicio regular y técnicas de relajación, puede contribuir significativamente a nuestro bienestar general.