Cerca de un millón de personas padecen celiaquía en nuestro país. Esto se traduce en un porcentaje situado entre el 1% y el 2% de la población, sin tener en cuenta el alto porcentaje de personas que no están diagnosticadas. Hablamos de una enfermedad autoinmune que surge debido a una intolerancia permanente al gluten. Con la enfermedad celíaca, el sistema inmunológico ataca el revestimiento del intestino delgado cuando una persona genéticamente susceptible ingiere gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, el centeno y la cebada. La única forma de combatirlo de manera efectiva hasta la fecha es una dieta libre de gluten. En este sentido, si añadimos la problemática en torno al fuerte incremento en los precios de los alimentos, en general, la lista de la compra de productos sin gluten se eleva al doble. En protesta, y bajo el lema "Sin gluten y sin pasta", las personas celíacas se han manifestado en varios puntos del país exigiendo ayudas económicas para este colectivo, obligadas a gastar unos 600 euros más al año en la cesta de la compra, según el informe de precios realizado en 2022 por la Asociación.

Hoy, día 5 de marzo, tres asociaciones se han echado a las calles de Madrid pidiendo más ayudas. María Acevedo, responsable del departamento de comunicación de la Federación de asociaciones de Celíacos de España (FACE), declaraba que ''Respecto a la manifestación, nos unimos para reclamar ayudas para el colectivo celiaco, ya que España no ofrece ayudas. Bastantes países del resto de Europa ofrecen ayudas para personas que padecen esta enfermedad, por lo que solicitamos que se conceda alguna ayuda directa para sufragar nuestra cesta de la compra''. Las familias han pedido desesperadas que en la actual crisis no pueden pagar una dieta sin gluten, el único remedio para una patología que no se puede medicar.

Cabe destacar que el hecho de que la celiaquía sea autoinmune, supone un componente genético y éste está relacionado con otras enfermedades. Por eso es importante tener una visión total de la celiaquía con el resto de enfermedades y problemas satélite que giran en torno a esta enfermedad. De hecho, las personas con enfermedad celíaca que no mantienen una dieta libre de gluten tienen un mayor riesgo de padecer varias formas de cáncer, incluido el linfoma intestinal y el cáncer del intestino delgado, entre otros.

LOS PRECIOS DE UNA DIETA SIN GLUTEN

Según sus cifras, hay en España entre 600.000 y 900.000 celiacos y una cifra similar de personas con sensibilidad al gluten, por lo que más de un millón de personas se ven obligadas a comprar productos sin ese componente. Para todas estas personas, según el último estudio de la Federación de Asociaciones de Celiacos de España se calcula que compra sin gluten a la semana son 32,02 euros, es decir, 128,07 al mes y 1.536,83 al año. Mientras que con gluten son 20,79 euros a la semana, 83,15 al mes y 997,85 anuales.

Esto supone un aumento de unos 170 euros respecto a los datos de 2022. Así, en términos generales, las personas que padecen esta enfermedad gastan unos 540 euros más al año en sus cestas de la compra con motivo del sobrecoste de estos productos adaptados para su consumo. Al menos un 12% más que el resto de ciudadanos. El presidente de la FACE reprocha al Gobierno que no tuvo en cuenta a las personas celíacas cuando aprobó el pasado mes de abril el decreto que reguló la elaboración del pan.

Para una persona con enfermedad celiaca, seguir la dieta sin gluten supone un "sobrecoste insostenible" y más si en una familia hay más de un miembro celíaco. Entonces, la cantidad puede verse duplicada o triplicada. "Un sobrecoste que debemos pagar los propios pacientes, ya que no recibimos ningún tipo de ayuda a nivel estatal", recuerda la Federación.