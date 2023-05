El nacimiento del primer bebé de una mujer con trasplante de útero en España rompe fronteras en la reproducción asistida

En un acontecimiento que marcará un hito en la historia de la medicina y la reproducción asistida, el Hospital Clínic de Barcelona ha asistido al parto de la primera mujer trasplanta de útero en España. Tamara Franco, la feliz madre que no podía concebir debido a un problema congénito, logró hacer realidad su sueño gracias a un trasplante de útero donado por su hermana en octubre de 2020. Con el nacimiento de su hijo Jesús, se alcanza el primer éxito del estudio llevado a cabo en el Hospital Clínic para confirmar la viabilidad de esta cirugía, la cual no está exenta de cuestiones éticas. Paralas voces favorables, el mundo de la reproducción asistida ha sumado una nueva meta que ofrece esperanza a las mujeres que anteriormente no podían concebir y llevar un embarazo debido a la ausencia de útero o por condiciones médicas que lo impedían.

En 2015, el Hospital Clínic inició este programa experimental para el trasplante de útero en cinco casos específicos de mujeres con Síndrome de Rokitansky. Este síndrome se caracteriza por la ausencia de útero y trompas de Falopio, pero conservando los ovarios. El hospital obtuvo los permisos necesarios de comités de ética y del Departamento de Salud para llevar a cabo este programa pionero. Su primera candidata fue Tamara, una chica joven que supo desde su adolescencia que no podría concebir. Su investigación la llevó hasta el Dr. Carmona, responsable de este programa, quien, sorprendentemente, contactó con ella al día siguiente. Así comenzó un proceso lleno de pruebas tanto para ella como para su hermana, quien finalmente le donó su útero. La intervención se llevó a cabo el 5 de octubre de 2020 en una cirugía de 20 horas que resultó exitosa, marcando un hito importante en su camino hacia la maternidad. Un camino de dificultades Pese a este final feliz, el camino no fue fácil. Dos meses después de la cirugía, la paciente experimentó su primer ciclo menstrual de forma normal, evidenciando una recuperación adecuada. Como parte del protocolo de trasplante de órganos, Tamara recibió un tratamiento de inmunosupresores, similar a cualquier persona que ha recibido un órgano trasplantado. Sin embargo, fue necesario esperar seis meses desde el inicio de su ciclo menstrual para llevar a cabo la primera transferencia de embriones, los cuales ya habían sido recolectados previamente. Paralelamente, durante ese periodo, se comenzaron a administrar las primeras vacunas contra el COVID-19, y se tomó la decisión de priorizar la vacunación de Tamara debido a su condición de riesgo debido al tratamiento inmunosupresor. Tras recibir la vacuna, Tamara logró quedarse embarazada, pero desafortunadamente sufrió un aborto en la semana ocho de gestación, una situación que puede ocurrir en pacientes que están sometidas a tratamientos de fertilización. Después de unos meses y una vez que Tamara se hubo recuperado completamente, contrajo una forma leve de COVID-19, lo que requirió esperar un tiempo adicional antes de realizar un nuevo intento de transferencia de embriones. Finalmente, se llevó a cabo una nueva fecundación y Tamara logró quedar embarazada exitosamente de su hijo Jesús. Además, a lo largo del embarazo, Tamara experimentó una complicación llamada preeclampsia, la cual se caracteriza por un aumento de la presión arterial. Esta situación pudo haber sido causada por los inmunopresores que Tamara tomaba para prevenir el rechazo del útero trasplantado. Sin embargo, gracias a los numerosos controles médicos durante el período gestacional, el equipo médico pudo monitorear y controlar la preeclampsia hasta llegar a los siete meses de embarazo. En ese punto, se tomó la decisión de inducir el parto mediante una cesárea, la cual se llevó a cabo exitosamente el 10 de marzo sin complicaciones. El bebé Jesús nació de manera prematura, con un peso ligeramente superior a un kilogramo, pero su estado de salud ha mejorado de manera positiva. Después de recibir los cuidados necesarios en el hospital, ha logrado alcanzar un peso de 3,2 kilogramos, lo que permitió que tanto él como sus padres fueran dados de alta y pudieran regresar a su hogar en Murcia.

¿En qué consiste la intervención?