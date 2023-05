El peligro oculto en tu cocina: Las graves quemaduras que puede provocar tu cafetera 'italiana' y cómo evitarlas

Cuando pensamos en quemaduras, lo primero que nos viene a la mente son aquellas producidas por fuego o por las radiaciones solares. Sin embargo, el enemigo puede estar más cerca de lo que crees, sin salir de casa. La principal causa de quemaduras en el hogar es el mal manejo de sartenes, cafeteras y ollas a presión, que pueden causar quemaduras graves si se usan incorrectamente o sin precaución. De hecho, entre el 30 y el 50% de las hospitalizaciones se deben a escaldaduras o quemaduras en el hogar. Una de las más frecuentes sucede con un utensilio que sigue teniendo muchos adeptos, pese a que el mercado ya ofrece opciones más modernas: la cafetera italiana. Su diseño ha resistido durante 80 años y aún se usa en más de la mitad de los hogares españoles. Pero detrás de esta pieza de colección que conserva los sabores y olores originales del café, existen riesgos graves si su uso no se hace de la manera correcta.

Según la Asociación Española de Pediatría, el agua caliente a 60°C puede provocar una quemadura de tercer grado en un niño en solo tres segundos. Cuando el agua se convierte en vapor, suele salir del recipiente con cierta presión y expandirse, aumentando el daño en el tejido. En una cafetera italiana, el café infusiona con agua a presión a 100 °C entre 15 y 25 segundos, lo que puede causar quemaduras graves tanto con el agua caliente como con el vapor.

RIESGOS

Las quemaduras con cafetera italiana pueden ocurrir de varias maneras. Estas cafeteras funcionan a través de la creación de vapor de agua que se produce en la parte inferior y se mueve hacia la parte superior a través del café molido, creando así una presión que hace que el café sea expulsado por la parte superior. Así, la raíz del problema suele estar en la obstrucción; o dicho de otra manera, en impedir que el vapor resultante del proceso se libere de la manera más adecuada hacia el exterior.

Se recomienda prestar atención a los electrodomésticos a presión, como las ollas y las cafeteras, en particular a la válvula de seguridad. Esta pieza es esencial en la cafetera tradicional ya que es la responsable de liberar el exceso de vapor y reducir la presión en el interior de la cafetera. Es importante cambiar este muelle regularmente, especialmente en áreas de agua con mucha cal, como la cuenca mediterránea, ya que su acumulación puede obstruir el agujero por donde sale el vapor, lo que hace que la válvula se solidifique y falle. Si esto sucede, la presión acumulada puede convertir la cafetera en una bomba, a menos que se cuente con una válvula de seguridad que evite que esto ocurra. En estos casos, la presión puede romper la obstrucción y el café salir disparado por las ranuras de escape. A la temperatura que sucede, esto puede producir una lesión en segundos.

Por otro lado, las quemaduras con cafetera italiana pueden producirse por contacto con la parte superior de la cafetera, que se vuelve muy caliente durante el proceso de elaboración del café. También pueden ocurrir al tocar la parte inferior de la cafetera, que también puede estar muy caliente. Es importante tener cuidado al manipular la cafetera y usar guantes o paños para evitar quemaduras.

Además, también se pueden producir quemaduras por vapor al abrir la tapa de la cafetera o al verter el café en una taza. Es importante comprobar que la tapa está bien sujeta y esperar a que la cafetera y el café se enfríen antes de manipularlos.

También debes tener en cuenta que este electrodoméstico nunca debe dejarse sin supervisión mientras está en el fuego. En este sentido, es importante asegurarse de que la cafetera esté en una superficie estable y que no pueda caerse, provocando que el café se derrame y también pueda producir una quemadura. En este mismo contexto, no se debe olvidar poner agua en la cafetera y desenchufarla cuando no se está usando, especialmente en el caso de cafeteras eléctricas, y hacerlo sin tirar del cable.

Igualmente, durante el proceso de elaboración del café, cuando la presión aumenta, el disco de la base se puede separar del cuerpo y la cafetera salir proyectada e impactar contra alguien, lo que puede causar lesiones que van más allá de las quemaduras, incluso causar la muerte. Así, es importante tener precaución en caso de una explosión de la cafetera, ya que puede salir despedida en cualquier dirección. La tapa puede saltar, la cafetera puede proyectarse hacia el techo o puede fracturarse en varias partes.

Por último, es importante no llenar la cafetera con demasiada agua o café molido, ya que esto puede causar una acumulación excesiva de presión y aumentar el riesgo de que se produzca una quemadura.