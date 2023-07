Los peligros para la piel de la henna negra

Llega el verano y muchos son los que quieren lucir un tatuaje temporal durante las vacaciones. Aprovechan los meses de verano para dar rienda suelta a su imaginación y optan por la henna para este tipo de decoración. Este producto ofrece la versatilidad precisa para poder hacerse un tatuaje y que dure varias semanas, por regla general este componente tiene una duración de entre una y dos semanas, si es natural ya que se obtiene de las hojas y las flores y no contiene ningún elemento nocivo para la salud.

No todas las personas optan por realizarse el tatuaje temporal de henna natural, hay quienes quieren que esa obra artística se parezca lo máximo posible a un tatuaje permanente y por eso opta por la henna negra. Pero, ¿es igual de seguro la henna negra que la henna natural? la respuesta es no. El empleo de este tipo de pigmentación de color negro puede acarrear problemas severos a aquellas personas que la lleven impregnada en la piel.

Son varios los servicios médicos que alertan del uso de este material para lucir tatuajes de henna. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) es consciente de que, ante la llegada del buen tiempo, en eventos al aire libre, playas o mercadillos aumenta la demanda de tatuajes temporales de henna negra, que pueden ser muy peligrosos para la salud.

Estos tatuajes, de color negro y apariencia brillante, contienen henna natural, pero también colorantes como la p-fenilendiamina o PPD, cuyo uso directo sobre la piel está prohibido y puede provocar graves efectos sobre la piel: picor, enrojecimiento, cicatrices, sensibilización permanente, etc.

¿Qué efectos puede causar en la piel la henna negra?

Picor, enrojecimiento, manchas o ampollas.

Decoloración permanente, cicatrices o dermatitis de contacto.

Sensibilización permanente: en futuros contactos con esta sustancia- está presente en algunos tintes de cabello. pueden desembocar en reacciones alérgicas intensas.

En casos graves de reacciones a esta sustancia el paciente puede requerir atención médica u hospitalización.

La henna negra no está contemplada en la normativa vigente de la Unión Europea sobre la composición de los productos cosméticos. En ella se establece que la PPD no puede estar a una concentración mayor del 6% y no puede aplicarse directamente sobre la piel, las cejas o las pestañas 4. Además, otros componentes de los tintes capilares, fundamentalmente el peróxido de hidrógeno, aceleran la oxidación de la PPD, degradándola y limitando su capacidad sensibilizante. En el caso de los tatuajes, este proceso de neutralización no existe, por lo que la PPD se mantiene directamente en contacto sobre la piel durante varios días.