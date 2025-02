Poliposis nasal: ¿qué es y por qué aparece?

La poliposis nasal es un problema que muchas personas sufren sin saber exactamente qué es. Si alguna vez has sentido que tienes la nariz tapada todo el tiempo, que no hueles bien y que incluso te cuesta respirar, es posible que tengas pólipos nasales. Son esos pequeños bultitos blandos, parecidos a las uvas, que aparecen en la nariz y bloquean el paso del aire, por lo que pueden resultarnos muy molestos ya que tenemos que respirar todo el tiempo por la boca, además de no percibir los olores, ni los sabores.

Es difícil de diagnosticar porque sus síntomas, como ya hemos visto, son muy similiares a otras enfermedades víricas, solo que con la sensación de tener un resfriado eterno ya que la secreción nasal es constante. A pesar de que en España entre un 3% y un 6% padece poliposis nasal, aún hay desconocimiento por parte del colectivo médico y, por tanto, dificulta el diagnóstico.

Desde fuera no se percibe nada porque los pólipos están dentro de la nariz o en los senos paranasales, es decir, en los espacios de aire en los huesos de la cara. De ahí, que sintamos ese dolor o presión en la parte de los pómulos y de la frente.

¿Por qué aparece la poliposis nasal?

No hay una única razón, pero generalmente está relacionada con algún tipo de alergia, por lo que si eres de los que siempre tienen la nariz congestionada por el polvo o el polen, tienes más riesgo. Al igual que si eres propenso a las infecciones recurrentes como los resfriados o sinusitis, ya que al tener siempre la nariz irritada, favorecen su aparición.

Por otra parte, muchas personas con asma también desarrollan pólipos o a veces, simplemente es algo que se hereda en la familia. La buena noticia es que sí hay tratamiento dependiendo del nivel de gravedad de la enfermedad. En cualquier caso, los tratamientos más comunes y que los médicos suelen preescribir son los sprays nasales con corticoides, los cuales ayudan a reducir la inflamación y los pólipos.

Los lavados nasales también son una buena solución para limpiar la nariz y que esté libre de irritantes. En el caso de que haya una alergia o una infección de otra índole, el tratamiento será antihistamínicos o antibióticos y ya si el caso es más severo, habría que intervenir quirúrgicamente, con una cirugía poco invasiva, debido a que los pólipos son muy grandes y los medicamentos no nos ayudan, se pueden quitar con una cirugía poco invasiva.

Consejos para prevenirlos o evitar que vuelvan

Si ya has tenido pólipos nasales o quieres evitar que aparezcan, aquí van algunos consejos sencillos: