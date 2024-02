No, no te vas a resfriar por andar descalzo, además es bueno para la salud

Andar descalzo permite que tus pies entren en contacto directo con la tierra y esto facilita la transferencia de electrones libres desde la tierra a tu cuerpo, creando unos efectos positivos en la salud porque reduce la inflamación y se mejora el equilibrio bioeléctrico del cuerpo.

Además, cuando andas descalzo se activan músculos y articulaciones que no se suelen usar al caminar con calzado, por lo que, de esta forma, se mejora el equilibrio, la coordinación y la postura, pero también hay una mayor estimulación sensorial gracias a la conexión que se produce cuando hay contacto directo con diferentes texturas y superficies. Por lo que, además, se mejora la conciencia espacial y la coordinación motora.

Los músculos de los pies y las piernas trabajan de manera más activa para mantener el equilibrio y adaptarse a las irregularidades del terreno, así que andar descalzo contribuye al fortalecimiento muscular. De esta manera, se estimulan los músculos y se activan los puntos de presión al andar descalzo, favoreciendo la circulación sanguínea en los pies y las piernas.

Regulador del estrés

Algunas personas encuentran que andar descalzo a través de un contacto con la naturaleza puede tener un efecto relajante y reducir el estrés, proporcionando una sensación de conexión con el entorno. ¿Puedes recordar esa sensación de la primera vez que pones el pie en la arena de la playa después de mucho tiempo? Seguro que puedes notar ese cosquilleo en la planta del pie que empieza a recorrer tu cuerpo de abajo hacia arriba hasta llegar a tu cerebro y hacerte sentir una sensación completamente placentera.

Igual pasa con el césped o con cualquier otro contacto entre tus pies y el suelo de la naturaleza. No se tiene la misma sensación con todos los terrenos que pisas, solo con algunos ya que en los pies se reúnen muchas terminaciones nerviosas. De esta forma, andar descalzo ayuda a regular los ritmos circadianos y a mejorar la calidad del sueño.

Qué siente tu cuerpo cuando pisas el suelo frío

A pesar de que ir andando sin los zapatos puestos puede tener muchos beneficios para todo nuestro cuerpo, no cualquier terreno es bueno para hacerlo. Cuando caminamos por un suelo que está frío, el cuerpo tiene una reacción automática y responde con la constricción de los vasos sanguíneos como defensa para mantener el calor corporal.

Con los vasos sanguíneos de la nariz y garganta contraídos, el cuerpo pierde protección frente a los virus, que lo tienen más fácil para entrar en nuestro organismo a través de estos orificios que son por donde realmente acceden las partículas víricas suspendidas en el aire que se han desprendido al toser, hablar o estornudar y a través de las cuales se produce el contagio.

Así que andar descalzo puede hacer que nos resfriemos, pero no por que nuestros pies hayan tenido un contacto directo con el suelo, sino porque al andar por suelo frío y contraerse los vasos por donde circula la sangre, favorece la aparición del catarro.

Debido a nuestra morfología, los pies son la parte más alejada del corazón y el aporte de sangre no se realiza con la misma fluidez que a otras partes del cuerpo más cercanas al corazón. Así que andar descalzo es una consecuencia, pero no la razón verdadera. De ahí, que se explique que no siempre que andas descalzo, te resfrías.