Esto es lo que revela, según los expertos, que una persona mire a la derecha cuando habla

La mirada es uno de los elementos de comunicación no verbal que más interpretaciones nos invitan a hacer ya que puede llegar a tener múltiples significados, aunque no todos están respaldados científicamente. La forma en la que ponemos nuestras manos, el cruce de nuestras piernas, nuestra postura... son otros elementos del lenguaje no verbal que, según la regla de Albert Mehrabian (55-38-7), forman parte del 55% de nuestro mensaje.

Observar hacia dónde dirige los ojos una persona durante una conversación no responde a un acto trivial, sino que puede revelarnos su estado emocional, si está recordando, construyendo o inmerso en su mundo interior. En concreto, que alguien mire hacia su derecha mientras habla puede aportar valiosas pistas sobre su forma de procesar la información y esta regla "sólo cumple en caso de incoherencia en la comunicación".

Aunque la teoría de la Programación Neurolingüística (PNL) es popular al respecto, numerosos psicólogos y estudios profesionales subrayan que estos movimientos oculares deben interpretarse con cautela y de forma contextual. De hecho, investigaciones del hospital Baycrest (Canadá) muestran que desviar la mirada no siempre indica mentiras, sino también timidez, ansiedad o esfuerzo cognitivo al recuperar recuerdos. Asimismo, universidades como Hertfordshire han concluido que no existe una vinculación consistente entre la dirección de la mirada y el engaño. En definitiva, analizar este gesto requiere combinarlo con el resto del lenguaje corporal, el tono de voz, y, sobre todo, el contexto emocional y cultural del hablante.

Intento de organizar la información

Cuando una persona desvía la mirada hacia la derecha, especialmente en dirección horizontal desde el nivel de los ojos, suele estar activando procesos relacionados con el recuerdo o generación de sonidos y palabras, según modelo de lateralidad ocular ampliamente difundido en la PNL. En este modelo, mirar a la derecha podría significar que la persona está tratando de recuperar información auditiva, como algo que escuchó o un concepto que ha interiorizado previamente. Este gesto no es en sí mismo una muestra de invención o invulnerabilidad, sino un intento por organizar mentalmente una respuesta adecuada desde el acceso cognitivo, evitando improvisar sin apego a lo real.

Más allá de la PNL, expertos como Michael Argyle y Mark Cook indican que apartar la mirada busca reducir la sobrecarga emocional o la ansiedad durante la interacción, especialmente en quienes son tímidos o se sienten inseguros. Investigaciones clínicas apuntan a que este acto ayuda a regular las emociones y a gestionar mejor la información interna, ya sea reviviendo recuerdos o estructurando argumentos con mayor claridad.

¿Mentira o sinceridad?

A menudo se asume erróneamente que mirar a la derecha implica engaño, pero la evidencia no respalda esa conclusión tan tajante. Estudios del hospital Baycrest revelan que la desviación de la mirada puede responder a muchas causas benignas, como ansiedad social, timidez o un simple reflejo de introspección. Y un análisis de la Universidad de Hertfordshire confirma que no hay una relación confiable entre la dirección visual y el engaño.

Además, cuando la mirada se desplaza hacia arriba y a la derecha, es indicativa de que el interlocutor está recordando imágenes reales ya vividas, un gesto que suele asociarse más con sinceridad que con improvisación. Aunque la PNL define ese movimiento como acceso a memoria visual, la comunidad científica advierte que esas interpretaciones no son inequívocas y dependen en gran medida de factores como la dominancia lateral (diestro o zurdo), el contexto cultural, y el estado emocional del individuo.

Que una persona mire hacia su derecha mientras habla no es una señal automática de invención ni de falsedad. Más bien puede reflejar un proceso interno de recuperación cognitiva, regulación emocional o concentración interna. Los psicólogos coinciden en que este gesto debe interpretarse siempre dentro de un contexto más amplio: acompañado de otros gestos, tono de voz, contenido del mensaje y sensibilidad cultural. Solo así podremos comprender verdaderamente lo que la mirada está revelando sobre lo que ocurre en el interior de quien habla.