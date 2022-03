La saliva de las garrapatas podría ser la clave para aliviar el dolor crónico

''Nuestro estudio es el primero en mostrar evidencia del potencial para aliviar el dolor y la picazón de Votucalis, lo cual es muy emocionante. Podríamos estar a punto de descubrir una alternativa viable a los fármacos opioides y gabapentinoides'', apuntan.

A diferencia de los opioides, que se basan en la morfina, la investigación muestra que Votucalis no ingresa al cerebro, lo que significa que no es adictivo y es menos probable que cause efectos secundarios. Puede fabricarse en grandes cantidades utilizando métodos recombinantes.

PROBADO EN OTRAS AFECCIONES

Votucalis ya se probó en humanos con otras afecciones, incluida la conjuntivitis, sin efectos secundarios importantes, por lo que existe la posibilidad de que esto se convierta en un fármaco para abordar dolor crónico y la picazón definitivamente está ahí.

Los investigadores dicen que el próximo paso hacia las pruebas clínicas es desarrollar un sistema de administración para administrar de manera efectiva el fármaco en el sitio de la picazón y el dolor.