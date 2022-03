¿Es posible contagiarse de sarna en un probador de ropa? Este es el tiempo que dura en los tejidos

Los expertos dicen que si alguien infectado se pone unos pantalones, los lleva durante unos minutos y poco después otro cliente repite el proceso con la misma prenda, no es imposible que ocurra algo así. Eso no significa que los supuestos casos detectados en tiendas de ropa sean falsos necesariamente. La sarna puede quedarse en la ropa que se ha probado un cliente y pasar al siguiente que se la prueba. Pero no es lo más habitual. Es más probable que el contagio siguiera otra vía más directa.