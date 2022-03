Poliomielitis y tuberculosis, dos asuntos de riesgo paralizados en Ucrania por la guerra

Mientras la guerra y la invasión en Ucrania continúa su escala por octavo día consecutivo,los ciudadanos luchan contra otros enemigos que dificultan el terreno de la salud, más allá de las complejidades que ya se derivan del propio conflicto. La guerra se produce en un momento en el que Europa, y el mundo entero, continúa sumida en una pandemia que nos afecta desde hace ya dos años. En medio de los contagios, que parecen haber pasado a un segundo plano, las deficiencias sanitarias provocadas desde la primera intervención rusa en Ucrania, en 2014, se han visto recrudecidas desde el estallido total del conflicto. Aproximadamente medio millón de personas han escapado desde Ucrania hasta países vecinos. Expertos aseguran que esto va a tener un impacto en los sistemas sanitarios, no solo por los contagios por COVID-19, sino por otros tipos de brotes de enfermedades.

En este contexto, Ucrania se está quedando sin suministros médicos críticos y ha tenido que detener los esfuerzos urgentes para frenar un brote de poliomielitis desde que Rusia invadió el país la semana pasada, dijeron expertos en salud pública. Al menos un niño ha sido identificado en Ucrania, desde octubre de 2021, con poliomielitis paralítica, mientras que otros 19 menores han sido infectados, pero no paralizados.

Asimismo, en lo que respecta a los contagios por coronavirus, la situación de hacinamiento de la población en subterráneos y espacios cerrados también es un asunto que preocupa en su escalada. ''Es comprensible que Covid no sea lo más importante para nadie. Pero tener gente en los subterráneos abarrotados, sin acceso real a los servicios de salud, es una situación terrible. Incluso los casos de COVID más leves pueden ser muy problemáticos si no tiene un lugar para aislarse, recibir atención o si necesita, huir a pie'', escribió Rachel Silverman, investigadora de políticas del Centro para el Desarrollo Global, al The Washington Post.

CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN PARALIZADAS

El portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, dijo el lunes que las labores de inmunización rutinaria y de control de los brotes de polio se habían suspendido en Ucrania debido a los combates. El 1 de febrero se inició una campaña nacional de vacunación contra la poliomielitis para llegar a los 100.000 niños que aún están desprotegidos en Ucrania, pero se ha interrumpido desde que empezaron los combates y mientras las autoridades sanitarias se dedican a la atención de emergencia.

''Con el conflicto es aparente que los casos de polio no solo aumentan, sino que reaparecen en países donde otrora se pensó estaba erradicada'', dice a NBC News, Timothy Erickson, médico del Hospital de Mujeres y miembro de la iniciativa Harvard Humanitarian.

No se descarta que, en medio de pocas condiciones de salubridad, multitudes y desplazamientos generados por la guerra, reaparezcan otras enfermedades o que incluso surjan nuevas variantes del virus, que en tiempos de globalización constituyen una amenaza para el mundo entero.

Al mismo tiempo, los hospitales de Ucrania están quedando sin suministros médicos a medida que avanza Rusia y según la Organización Mundial de la Salud ( OMS) muchos ya se quedaron sin materiales médicos.Además, las fuerzas militares rusas son acusadas de disparar contra hospitales y ambulancias.

"La OMS está trabajando para desarrollar urgentemente planes de contingencia para apoyar a Ucrania y prevenir una mayor propagación de la polio causada por el conflicto", dijo Jasarevic.

Miedo al aumento de casos de tuberculosis

Según los últimos datos de OMS publicados de 2018 las muertes causadas por Tuberculosis en Ucrania han llegado a 4.230 (0,70% de todas las muertes). La tasa de mortalidad por edad es de 7,26 por 100,000 de población. Ucrania ocupa el lugar número 78 en el mundo.

Desde que comenzaron los combates en el este del país en 2014, sobre todo en el Donbass, muchos médicos y enfermeras han huido a zonas más seguras lo que se ha traducido en un menor número de profesionales sanitarios. Esta falta de personal llevó a que muchos de nuestros pacientes detuvieran el curso de tratamiento durante los períodos más intensos de la guerra. El motivo: no había suficiente personal para proporcionar atención médica y los medicamentos para paliar los graves efectos secundarios de la medicación para esta forma de tuberculosis dejaron de estar disponibles.

El tratamiento para la tuberculosis, y en particular para sus formas resistentes a los medicamentos, no es fácil, pues a menudo requiere de inyecciones diarias y un cóctel de medicamentos que pueden causar efectos secundarios como náuseas, comezón, fatiga, sordera irreversible e incluso psicosis.

Entre los riesgos de dejar dejar incompleto el tratamiento para la TB, existe otra problemática: el desarrollo de resistencia a los medicamentos. Ucrania es uno de los 20 países del mundo con una alta carga de TB resistente a los medicamentos (TB-DR), de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con el estallido del conflicto en todo el país, se teme que el recrudecimiento para acceder a una sanidad de calidad, así como el desabastecimiento a nivel de material médico y la inestabilidad en las campañas de vacunanción, empeoren este escenario. El cambio drástico en la guerra de Ucrania supone ''la dolorosa decisión de detener nuestras actividades''. Según indican se trataba de la atención en VIH en Severodonetsk, atención en tuberculosis en Zhytomyr y la mejora del acceso a la atención de la salud en Donetsk.