Desde allí, los médicos y profesionales luchan por proteger sus propias vidas y salvar la de los pequeños que allí se encuentran. Fuera, las sirenas, el sobrevolar de helicópteros y los zumbidos de artefactos no cesan. "Calcularemos cuántas personas o soldados han muerto en los ataques, pero nunca calcularemos cuántos pacientes no fueron diagnosticados a tiempo de una enfermedad, ni cuántos pacientes murieron porque no recibieron tratamiento", ha señalado en referencia al drama que se libra de manera paralela.

La situación es tan complicada para los niños con cáncer que algunos médicos han optado por hacer transfusiones de sangre de padres a hijos, ha explicado Julia Nogovitsyna, directora del programa de Tableochki, la organización benéfica contra el cáncer infantil más grande de Ucrania.

Vivir bajo el asedio también impide a los profesionales salir al exterior en busca de provisiones de productos básicos y reservas, así como de llegar a otros hospitales o renovar equipos médicos. Por ello, hay niños enfermos de cáncer que no pueden esperar. Para ellos, a pesar de lo peligroso que puede suponer salir del sótano del hospital en Kiev, han preparado traslados a otro centro sanitario en Lviv, al oeste de Ucrania, donde hay más medios y medicamentos. De allí se intentará evacuar a los niños a Polonia, donde se han comprometido a tratarlos.

Cómo ayudar a los niños desde nuestro país

SAVE THE CHILDREN

La ONG Save the Children ha lanzado una campaña especial para ayudarles. Hay diferentes tarifas: con nueve euros se cubren los productos alimenticios básicos para una familia desplazada todo un mes, con 14 euros a dos familias y con 20 hasta a tres familias.

CÁRITAS

La ONG lleva años ayudando en Ucrania y ya han hecho un llamamiento a la ayuda internacional para preparar a todos los equipos humanos para que el material de ayuda humanitaria que sale de la zona de Donbass llegue a otras Cáritas locales que van a tener que hacer frente a la emergencia y atender a las personas afectadas en sus territorios.

kits de higiene y comida, así como acceso a agua potable. Desde su web , se pueden hacer diferentes donaciones para conseguirasí como acceso a

CRUZ ROJA

Cruz Roja ha abierto una página específica para ayudar en la crisis en Ucrania. LLevan haciéndolo desde que estallará el conflicto en el Donbass, pero la escalada en la tensión les ha llevado a actuar en todo el territorio en conflicto. Para ello, piden ayuda de diferentes importes, para proporcionar servicios y atender a la población y reducir el impacto humanitario de esta crisis.