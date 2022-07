Los síntomas de Centaurus, la variante más contagiosa de Ómicron

En cuestiones de coronavirus ya hemos aprendido que nada está totalmente asegurado. Cuando creemos haber visto lo peor, siempre vuelve con mas fuerza a mostrarnos algo peor que lo anterior. En primer lugar, la enfermedad inicial ya parece haberse convertido en otra. De los síntomas ya familiares que conocíamos con las cepas predominantes, la enfermedad derivada de las subvariantes BA.4 y BA.5 de Ómicron es algo tan diferente a la covid-19 que debería hablarse de Covid-22. Ahora, su nuevo aliado se llama Centaurus, cuyo nombre 'técnico' se conoce como variante BA.2.75.

Con cada sublinaje que aparece, la capacidad de transmisión del coronavirus se multiplica. De esta forma, ‘Centauro’ llega para multiplicar por cinco la transmisión, lo que ya está disparando en países como India el número de nuevos positivos. De hecho, en la última semana está detrás del 20% de los casos del país. Desde la OMS indican que están en marcha unos análisis con los que esperan poder determinar si esta nueva subvariante tiene más capacidad de escapar al sistema inmune o si puede llegar a causar una enfermedad más severa.

.@doctorsoumya explains what we know about the emergence of a potential Omicron sub-variant [referred as BA.2.75] ⬇️#COVID19 pic.twitter.com/Eoinq7hEux