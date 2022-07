¿Por qué la variante centaurus se llama así?

El COVID-19 y sus variantes tienen nombres científicos que llegan a ser poco conocidos por algunos. Esto se debe a los 'alias' que deciden ponerles, para que así sean más fáciles de memorizar por los ciudadanos. Los nombres científicos de los virus derivados del SARS-CoV-2 están compuestos por una compleja combinación de números y letras. Para muchos, puede resultar imposible de recordar, por ejemplo, PANGO B.1.1.529, que es como científicamente se conoce a la variante Ómicron.

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, los nombres han sido escogidos por la Organización Mundial de la Salud. En mayo de 2021, la OMS anunció un sistema de nomenclatura simple para las nuevas variantes del virus. Declaró que "cada nueva variante llevaría el nombre de letras sucesivas del alfabeto griego".

Ahora, sin embargo, con la variante Centaurus muchos discuten sobre la procedencia del mismo nombre. Esta (al igual que la denominada como COVID-22), ha sido renombrada de forma no oficial. En su caso la BA.5 fue nombrada por Antonio Zapatero -licenciado en cirugía y medicina-, quien consideró que con las nuevas variantes había que comenzar a hablar de COVID-22.

Centaurus, científicamente conocida como BA.2.75, es una subvariante que ha nacido en la India y se está extendiendo desde el país asiático, donde ya supone un 20% de los nuevos contagios. Los síntomas de esta variante son muy parecidos a los que poseen las otras y desde la OMS han advertido de su fácil contagio.

Muchos se preguntan de dónde ha salido el nombre Centaurus y es que, a pesar de que por el momento sea desconocida la procedencia de este, en redes sociales circulan comentarios sobre el por qué de ese nombre. Así, el periodista científico Ed Yong -que ha ganado entre otros premios el Premio Pulitzer de periodismo explicativo por su cobertura de la pandemia del COVID-19- ha publicado un tuit en el que confirmaba que BA.2.75 ha sido conocida como Centaurus por un "hombre que al azar decidió que se llamase así", compartiendo en su cuenta el tuit de dicha persona explicando el origen de centaurus.

It is wild to me that some random guy on Twitter decided that the BA.2.75 variant was going to be known as "Centaurus" and it completely worked. pic.twitter.com/ZLfwAVxp6g