"Me dio un subidón que solo tenía ganas de sexo": así es el efecto del GBL, el 'éxtasis líquido' de moda en Andalucía

El GBL (gamma-butirolactona) es un compuesto químico que se está utilizando entre la población adolescente como "éxtasis líquido" porque así es su textura, aunque un poco más densa que el agua. Es un estupefaciente adictivo que da una sensación de euforia, quienes la consumen encuentran mayor excitación sexual, relajación del esfínter anal, desinhibición y euforia.

Es fácil de consumir y España es el tercer país del mundo con mayor prevalencia del consumo de las drogas llamadas sintéticas entre las que se encuentra el GBL, que es la predecesora del GHB ya que cuando se consume la primera, se transforma en la segunda una vez que llega al estómago.

Uno de los atractivos para los consumidores de GBL es que se absorbe mucho más rápido que el GHB y se elimina más lentamente. Esto se traduce en que sus efectos son mucho más rápidos y prolongados llegando a las siete horas de duración ya que los preparados puros de GBL llegan a ser tres veces más potentes que el GHB.

Efectos duales del GBL

Los efectos de esta droga presentan una dualidad. Por un lado, si se consumen en dosis bajas, considerando como consumo habitual una dosis de entre 1 y 2,5 gramos, tiene un efecto estimulante bajo el cual la persona puede ser más sociable y tener una mejor capacidad de comunicación, incluso, les produce una sensación de bienestar.

Por ello, la mayoría de los que han experimentado estos efectos, que suele responder a un perfil de población adolescente de entre 14 y 19 años, aseguran que no ven peligro en hacerlo, manifestando comentarios como "Los botes sirven para animarte", "no enganchan", "son afrodisíacos", "aumentan la potencia sexual" o que "son seguros, la peña los toma y no pasa nada".

Se le llama el "éxtasis líquido", pero realmente no tiene propiedades estimulantes. De hecho, el GHB está reconocido por el Ministerio de Sanidad como un "potente depresor del sistema nervioso central". Y es ahí, donde se presenta la contraposición a lo anterior porque cuando se consume en dosis más altas, los efectos son de somnolencia, por lo que aumentan las probabilidades de perder el control de sistema motor.

"Si vas muy espitao y te tragas un par, te calman", aseguran otros que lo han consumido. De hecho, con un suministro de entre 3 y 5 gramos entras en sueño profundo, según datos del Ministerio de Sanidad. Aquí entra en juego un factor de riesgo ya que se han dado casos, con tanto tiempo de historia (1960), de que el GBL se ha utilizado para cometer agresiones sexuales ya que al ser una droga incolora e inolora, apenas perceptible cuando se mezcla en la bebida, es más fácil anular la voluntad de la víctima. Además, es difícil detectar en los controles como los análisis de orina.

Complicaciones

Uno de los principales riesgos de esta droga es la sobredosis ya que tiene un alto potencial adictivo. Así lo detalla el Ministerio de Sanidad en el documento técnico: Abordaje de la Salud Mental del Usuario con Prácticas de Chemsex: "A medida que la sustancia se acumula y también la intoxicación por otras sustancias se agrega, es más difícil controlar dosis/tiempo, lo que produce en muchas ocasiones estados de intoxicación con pérdida de conciencia (en el argot de los usuarios: doblar, chungo, en inglés G-hole) que pueden llegar a incluir pérdida del control motor, convulsiones, vómitos con riesgo de broncoaspiración, hipotensión, bradicardia, hipotermia y coma".

Como todo exceso tiene sus riesgos para la salud, si decides cortar de repente con el GBL, se produce el síndrome de abstinencia, el cual, te va a traer secuelas graves como taquicardia, insomnio, inquietud psicomotriz, temblores, mioclonías, convulsiones, alucinaciones visuales y delirios. De hecho, se considera una emergencia cuyo tratamiento requiere en muchas ocasiones ingreso en UCI.

"Es frecuente la asistencia en el servicio de urgencias a usuarios de GHB en estado de coma por causa desconocida, que requiere asistencia en UCI y con recuperación espontánea tras unas horas, solicitando alta voluntaria sin haber podido ser valorados por psiquiatría", según el contenido del documento técnico del Ministerio de Sanidad.