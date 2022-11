He pasado la gripe recientemente, ¿tiene sentido que me vacune?

La gripe es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a nuestro aparato respiratorio y que nos produce una serie de síntomas que todos conocemos: tos, fiebre, secreción nasal, dolores musculares, etc. Se trata de una enfermedad que tiene su vacuna correspondiente y que está medianamente controlada, pero que en algunos casos puede tornarse bastante grave, sobre todo en grupos de riesgo, como por ejemplo pueden ser las personas que sufren de asma.

💉Si te vacunas contra la gripe, estás ayudando a no sobrecargar el sistema sanitario💪Este año tú también puedes colaborar protegiéndote Gripe #OrgullososDeVacunarnos➕ℹ️👉https://t.co/QWDrRi5WBb pic.twitter.com/Su6jbs0BTD — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) November 22, 2022

En España a día de hoy son muchísimas las personas las que se han vacunado contra la gripe, solamente más de 200.000 personas del personal sanitario español, pero aun así hay todavía un gran número que no se ha administrado la vacuna. Entre las personas que todavía no se han vacunado, hay muchas que han pasado la gripe recientemente y estas se preguntan, ¿tiene sentido que me vacune?

Las personas, erróneamente, tienden a pensar que, dado que acaban de pasar el virus de la gripe, no tiene sentido que se vacunen puesto que su cuerpo ha creado anticuerpos que les protegen de volver a contraer la enfermedad, pero esto no es así: sí pueden volver a contagiarse, por lo que deben vacunarse.

Lo que sí es cierto, y según la página de Unicef, es que "se recomienda postergar la vacunación hasta que las personas se hayan recuperado de la gripe o de cualquier otro cuadro respiratorio o febril", pero si ya la has pasado, aunque sea recientemente, la vacuna te ayudará a seguir protegiéndote de estos virus que en muchos casos pueden resultar mortales.

Según la página web de Sanidad de Castilla- La Mancha: "La vacuna de la gripe protege aproximadamente al 80% de las personas a las que se administra, por lo que es posible contraer la enfermedad pese a haber sido vacunado. No obstante, la vacunación antigripal es muy recomendable puesto que reduce la gravedad de los síntomas y el riesgo de complicaciones graves tanto en las personas mayores como en los enfermos crónicos".

De igual manera, entre la población se ha despertado otra duda, y es: ¿Pueden vacunarse frente a la gripe las personas que han tenido COVID-19? La respuesta es que sí, estas personas pueden vacunarse, la única recomendación por parte de Sanidad es vacunarse tras haber guardado los días correspondientes de aislamiento.

Entonces, ¿quiénes no deben ponerse la vacuna contra la gripe?

Niños menores de 6 meses.

Las personas que tienen alergias graves y potencialmente mortales a alguno de los ingredientes de la vacuna.

De igual manera, el grupo de personas que deben consultar con su médico antes de vacunarse son: