La verdad de por qué tenemos acidez estomacal y alimentos para combatirla

El estómago es una bolsa que tenemos llena de ácido que tiene un PH muy bajo, por lo que "si metiéramos el dedo probablemente, se quemaría". El doctor experto en aparato digestivo, Gonzalo Guerra, expone que "la acidez estomacal se explica porque cuando el ácido está en el estómago, no nos daña porque está preparado para ello, pero la mucosa del esófago no está preparada para soportar ese ácido y en el momento en el que sube, nos la va a quemar, produciéndonos esa sensación de ardor".

En este sentido, Gonzalo Guerra argumenta, "para prevenir la acidez estomacal no es que tenga que tomar protectores de estómago", una práctica muy extendida que las personas ingieren libremente, pero que "no está muy probada su eficacia contra la acidez estomacal".

En este sentido, se recomienda el uso de ropa que no sea ajustada, ya que podría ejercer presión sobre el abdomen provocando que el ácido que hay en el estómago suba hacia arriba. Otro de los hábitos que puedes adquirir para evitar la acidez estomacal es comer más veces al día y en menos cantidades. A veces esto no es posible debido a los horarios que marcan nuestra rutina, pero el doctor explica que eso sería "lo ideal" porque así conseguimos dos cosas. "Una es no estar mucho tiempo en ayunas y esto quiere decir que el ácido no campa a sus anchas" y la otra, es no llenar mucho el estómago porque hacemos más comidas".

Alimentos que debemos comer

A la hora de evitar tener acidez estomacal, hay tener en cuenta el tipo de alimentos que tomamos, las cantidades que tomamos, las veces que comemos al día, entre otros. Por lo que respecta a lo que comemos, el doctor Gonzalo Guerra nos aconseja "evitar comer alimentos se vacían mal", por ejemplo, los fritos ya que todas las grasas en general necesitan más ácido para poder ser digeridas y esto quiere decir que la digestión va a ser más lenta y va a provocar, por tanto, que haya más acidez.

Algunas ideas de alimentos que podemos incluir son:

Semillas de chía . Cuando se hidratan, es decir, cuando se mezclan con agua forman una especie de mucílago que nos va a alcalinizar y nos va a ayudar a que el ácido sea menos ácido.

. Cuando se hidratan, es decir, cuando se mezclan con agua forman una especie de mucílago que nos va a alcalinizar y nos va a ayudar a que el ácido sea menos ácido. Avena .

. Semillas de lino

Las infusiones como la manzanilla ayudan a controlar el ácido de manera natural. El doctor asegura que igual no es tan eficaz como un medicamento, pero "a veces no nos hace falta el medicamento para poder controlarlo".

como la ayudan a controlar el ácido de manera natural. El doctor asegura que igual no es tan eficaz como un medicamento, pero "a veces no nos hace falta el medicamento para poder controlarlo". Jengibre. Este alimento tanto si se toma en infusión, como si se compra la pieza hace que el PH baje y además ayuda a activar las enzimas digestivas.

Aparte de los alimentos, hay que tener en cuenta rutinas como la hora de irse a la cama en la que hay que intentar cenar al menos dos horas antes de irte a dormir y cenar poca cantidad (cena ligera) ya que al estar menos llenos, cuando nos tumbemos, el ácido no va a subir tan fácilmente.