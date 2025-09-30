Isabel Viña, médica experta en metabolismo, sobre las llagas en la boca: "Intenta que las pastas de dientes que uses no tengan el compuesto SLS"

Seguro que es muy probable que hayas tenido una llaga en la boca. Es muy frecuente porque una de las causas es el frotarse demasiado fuerte los dientes mientras los lavamos. De hecho, esta es la más común, pero no la única razón. La médica Isabel Viña, especialista en metabolismo y hormonas, indica en un vídeo para redes sociales por qué aparecen y otras causas más como la enfermedad de Behçet qué es una vasculitis inflamatoria que también se manifiesta con llagas en la zona genitales, dolor articular, foliculitis y ojos enrojecidos.

Las llagas afectan a personas de todas las edades y pueden resultar muy molestas en actividades diarias como comer, hablar o, incluso, sonreir. Algunos componentes de la pasta de diente pueden estar relacionado con su aparición, también con un déficit de nutrientes como el hierro, el ácido fólico y la vitamina B12.

Qué función tiene el Lauril Sulfato de Sodio (SLS) en las pastas de diente

Su función principal es generar espuma y fomentar la dispersión del producto en la cavidad bucal, lo cual contribuye a la sensación de limpieza. Igualmente, puede ser irritante para la mucosa dental. Altera la capa de mucina que protege la superficie oral, debilitando la barrera natural contra agresiones mecánicas y químicas. Esto facilitaría la ulceración en respuesta a traumas menores.

Por ello, algunos odontólogos recomiendan a pacientes con llagas recurrentes optar por pastas de dientes libres de SLS. Numerosos fabricantes han desarrollado versiones sin este compuesto que buscan minimizar la irritación sin comprometer la higiene dental. Aunque no todas las personas presentan este tipo de sensibilidad, para quienes sufren aftas frecuentes puede suponer una diferencia notable en la calidad de vida.

Enfermedad de Behçet, otra posible razón de las llagas

Mientras que en la mayoría de los casos las llagas en la boca no se asocian a patologías graves, en algunas personas constituyen la primera manifestación de una enfermedad sistémica más compleja: la enfermedad de Behçet. Esta es una vasculitis crónica que afecta vasos sanguíneos de diferentes calibres y puede comprometer múltiples órganos.

La característica clínica más temprana y frecuente son las llagas orales recurrentes. A diferencia de las aftas comunes, en Behçet las lesiones tienden a ser más numerosas, más dolorosas y persistentes, con brotes que se repiten varias veces al año. En algunos pacientes, son el único síntoma durante años, lo que puede retrasar el diagnóstico definitivo.

Con el tiempo, la enfermedad puede manifestarse en otras áreas:

Úlceras genitales: similares en apariencia a las orales, pero más dolorosas y con tendencia a dejar cicatriz.

similares en apariencia a las orales, pero más dolorosas y con tendencia a dejar cicatriz. Afectación ocular: uveítis, que puede causar dolor, visión borrosa e incluso pérdida de visión si no se trata.

uveítis, que puede causar dolor, visión borrosa e incluso pérdida de visión si no se trata. Lesiones cutáneas: eritema nodoso, pústulas o lesiones tipo acné.

eritema nodoso, pústulas o lesiones tipo acné. Manifestaciones articulares: artralgias o artritis no erosiva.

artralgias o artritis no erosiva. Compromiso neurológico o gastrointestinal: menos frecuentes, pero graves cuando aparecen.

