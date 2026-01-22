José Carlos, filósofo andaluz, sobre la voluntad: "Trabajar el hábito conjunto al ritual es el siguiente paso"

El nuevo año viene cargado de propósitos que muchos de ellos se repiten de forma sistemática. Los más comunes son hacer ejercicio, mejorar en el trabajo o ser más ordenados. Cada persona cuenta con unos concretos, pero todos deben tener voluntad para llegarlos a cumplir. El filósofo andaluz José Carlos explica por qué esta facultad humana está en decadencia, siendo uno de los grandes problemas del siglo XXI.

La voluntad es la capacidad de esfuerzo que tenemos los seres humanos para llevar a cabo una acción o cumplir las metas. Es una fuerza interna que nos ayuda a seguir los propósitos. Siempre se tiene en cuenta la serie de beneficios que se podrán tener en un futuro.

Desde la psicología, se entiende como uno de los valores más importantes para ser exitosos en la vida. El salvavidas para no caer en comportamientos que nos puedan desviar de nuestras metas. Además, nos ayuda a formar hábitos que mejoren la calidad de vida de cada uno como puede ser hacer ejercicio, gestionar mejor el tiempo...).

Sin duda, se trata de una herramienta que ayudará a todos los seres humanos a desarrollar la propia personalidad, resistir influencias negativas y combatir la pereza que siempre permanece ahí. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que la voluntad nos hace más libres. Igualmente, no se puede entender la libertad como hacer lo que cada uno quiera. No es dejarse llevar por los deseos inmediatos, sino vencer los pequeños impulsos para alcanzar las metas.

La voluntad está muy ligada a la felicidad, que no consiste en vivir cómodos y sin retos. Por el contrario, se trata de tener los objetivos claros y luchar para conseguirlos. "Cada vez tengo más claro que hay una diferencia grande entre lo que debemos hacer y lo que hacemos" explica el filósofo José Carlos.

Además, aclaraba que la gente puede hacerse buenas preguntas, puede jerarquizar muy bien la vida, pero luego sale un desastre a la hora de implementarlo en su realidad. Por ello, es necesario empezar a trabajar de nuevo los hábitos y los rituales. "El hábito es personal y el ritual es colectivo. Así que cuando un sujeto consigue empezar a implementar un hábito y lo conecta con un ritual o lo comparte con otras personas es más fácil que lleve adelante el hábito" apunta.

Para este filósofo, el trabajo colectivo es uno de los elementos que le parece diferencial en el siglo XXI. De hecho, un ejemplo visual de los últimos tiempos son los entrenadores personales en los gimnasios. "Nunca antes la gente había pagado para que se esforzara la voluntad a ese nivel" explica. También, nos propone cambiar el entrenador personal en un gimnasio por alguien que ayude en el hábito, a trabajar la idea de éxito, la de felicidad, la de justicia y el código moral. Por ello, "trabajar el hábito conjunto al ritual, es decir, a nivel individual, y el vínculo colectivo yo creo que es el próximo paso civilizatorio que tendríamos que dar para superar esta especie de desidia o de desánimo que va invadiendo muchas de las identidades hipermodernas", aprueba.

La voluntad ha sido un tema tratado en la filosofía desde la Edad Antigua con Platón que la vincula con la capacidad para dirigir la propia conducta. Aristóteles la relacionó con la ética y la virtud, relacionado con elegir el bien de manera consciente. En la Edad Media nos encontramos con que René Descartes reflexionaba sobre la idea de conocimiento y voluntad. Además, otros filósofos más recientes indicaban que era la última idea del mundo de los sentidos.

