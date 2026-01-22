Silvia Severino, psicóloga, sobre el síndrome del impostor: "Tuve suerte"

El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico que apareció por primera vez en 1978 por las psicólogas Pauline Clance y Suzanne Imes. Se trata de una mentalidad que tiene uno mismo sobre una acción que comete y que le parece fraudulenta. Las personas que lo padecen atribuyen su éxito a factores externos como la suerte, el azar o la ayuda de otros, y viven con el temor persistente de ser descubiertas como incompetentes. La psicóloga Silvia Severino explica cuáles son las cinco señales que indican que puedes tenerlo.

Desde la psicología cognitiva, se explica como un patrón de pensamiento disfuncional. Quienes lo experimentan suelen presentar distorsiones cognitivas, como la minimización de los logros, el perfeccionismo extremo y la comparación constante con los demás. Por ejemplo, pueden pensar que “cualquiera podría haber hecho lo mismo” o que su desempeño “no es suficiente”, incluso cuando los resultados indican lo contrario. Estas creencias generan ansiedad, inseguridad y una autocrítica excesiva.

No se trata de un trastorno clínico reconocido, sino que tiene un impacto significativo en la salud mental. Se asocia con altos niveles de estrés, ansiedad, baja autoestima e incluso síntomas depresivos. En contextos académicos y laborales, puede llevar a la procrastinación, al sobreesfuerzo constante o al agotamiento emocional, ya que la persona siente que debe trabajar el doble para compensar su supuesta falta de capacidad.

Desde la psicología social, se ha observado que aparece con mayor frecuencia en entornos altamente competitivos y en personas que pertenecen a grupos históricamente subrepresentados. Factores como las expectativas sociales, los estereotipos de género o culturales y la presión por cumplir ciertos estándares pueden reforzar la sensación de no merecer el éxito. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, género o nivel de éxito.

El abordaje psicológico del síndrome del impostor se centra en hacer conscientes estos patrones de pensamiento y cuestionarlos. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, ayuda a identificar creencias irracionales y a reemplazarlas por interpretaciones más realistas y compasivas. También se trabaja el desarrollo de la autoaceptación, entendiendo que cometer errores es parte natural del aprendizaje y no una prueba de incompetencia.

Asimismo, normalizar la experiencia es fundamental. Comprender que muchas personas exitosas han sentido dudas similares reduce el aislamiento emocional y la vergüenza. Desde la psicología positiva, se promueve el reconocimiento consciente de los logros, el registro de avances personales y el fortalecimiento de una autoestima basada en el proceso, no solo en los resultados.

Cinco señales del síndrome del impostor, según la psicóloga

1. Cuando te va bien, piensas, tuve suerte, en vez de reconocer tu esfuerzo.

2. Te cuesta aceptar cumplidos y los minimizas con frases como, no es para tanto.

3. Sientes que en cualquier momento alguien te va a descubrir por no saber tanto como aparentas.

4. Te exiges el doble para sentirte válido y nunca lo atrapas.

5. Comparas tú trasciendas con el resultado de los demás y siempre sales perdiendo.

