Estas son las cinco analíticas que se hace un médico internista y experto en epigenética

Los médicos siempre aconsejan hacerse un chequeo cada año que explique qué estado de salud tenemos cada uno de nosotros. El doctor Alexandre Olmos, médico internista y experto en epigenética explica cuáles son las cinco analíticas que se realiza. "Se trata de adelantarse, de entender lo que pasa en tu cuerpo antes de que aparezcan los síntomas".

Las cinco pruebas le dan información clave para prevenir enfermedades, optimizar mi energía y tomar decisiones personalizadas según la biología. Estas son el perfil inflamatorio, PCR ultrasensible y homocisteína. Estas le permite ver si hay inflamación silenciosa, la raíz de muchas enfermedades crónicas.

El perfil inflamatorio sirve para evaluar la presencia de inflamación sistémica en el organismo, un proceso clave en enfermedades cardiovasculares, metabólicas y autoinmunes. La PCR ultrasensible es un marcador específico que detecta niveles muy bajos de inflamación y ayuda a estimar el riesgo de eventos cardiovasculares futuros. La homocisteína es un aminoácido cuya elevación se asocia con daño vascular, trombosis y mayor riesgo cardiovascular. En conjunto, estos estudios permiten identificar riesgos tempranos, orientar la prevención, monitorear tratamientos y comprender mejor el estado inflamatorio y cardiovascular de una persona.

El magnesio intraeritrocitario y la vitamina D son esenciales para el sistema inmune y hormonal. "La mayoría de las personas tienen déficit y no lo saben", cuenta el experto. Una insulina en ayunas e índice de HOMA son más útiles que solo mirar la glucosa. "Me ayuda a ver si estoy perdiendo sensibilidad a la insulina antes de que aparezca el sobrepeso o el cansancio" aclara.

La insulina en ayunas sirve para evaluar cómo responde el organismo a la glucosa cuando no hay ingesta reciente de alimentos. Valores elevados pueden indicar resistencia a la insulina, un trastorno metabólico frecuente previo a la diabetes tipo 2. El índice HOMA (Homeostasis Model Assessment) se calcula a partir de la insulina en ayunas y la glucosa en ayunas, y permite estimar de forma indirecta la resistencia a la insulina y la función de las células beta del páncreas. Ambos parámetros son útiles para detectar alteraciones metabólicas tempranas, evaluar riesgo cardiometabólico y orientar estrategias de prevención y tratamiento.

Otra de las pruebas es el perfil lipídico avanzado. No se trata de averiguar el colesterol total, sino que se analiza los triglicéridos, el HDL, el LDL, la lipoproteína A, la apolipoproteína B, que son las verdaderamente peligrosas, según explica el doctor Alexandre Olmos. Sirve para evaluar con mayor precisión el riesgo cardiovascular. Esta información permite identificar riesgo aterogénico oculto incluso en personas con valores normales de colesterol. Además, ayuda a personalizar estrategias de prevención, monitorear la respuesta a tratamientos y comprender mejor el metabolismo de las grasas, contribuyendo a una evaluación más completa y temprana de la salud cardiovascular.

En total, es un estudio epigenético personalizado, no es una analítica común. Así le muestra qué genes están activos, qué nutrientes necesita y cómo su estilo de vida está influyendo en la salud.

