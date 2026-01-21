Preparación para la Medio Maratón de Sevilla: "Entrenar de más aumenta el riesgo de sobrecargas musculares"

La Medio Maratón de Sevilla se celebrará este domingo 25 de enero y cuenta con más de 20.000 corredores inscritos. En las últimas novedades de esta edición se ha anunciado una medida excepcional para los participantes que no se pueden desplazar debido a las consecuencias del trágico accidente ferroviario de Adamuz.

La organización establece un tiempo límite de tres horas para completar la carrera, cuya salida y meta se ubican en el Paseo de las Delicias, a la altura de la Glorieta de Buenos Aires. Se trata de uno de los grandes eventos deportivos de la capital hispalense y siempre tiene lugar a principio de cada año.

Durante los días anteriores, es muy importante la preparación del cuerpo. El objetivo principal es tener las mejores condiciones entrenando lo justo y necesario, pero sin querer mejorar la forma física. Tanto especialistas en nutrición y ejercicio físico del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón recuerdan que, a pocos días de la prueba, el trabajo importante ya está hecho y que la recta final de la preparación no debe centrarse en acumular más kilómetros, sino en cuidar el cuerpo y facilitar la correcta recuperación.

La alimentación y la hidratación adquieren un papel especialmente relevante en los días previos a una Media Maratón, ya que influyen de forma directa tanto en el rendimiento como en la recuperación y la prevención de molestias. Según explica Felipe del Valle, especialista en nutrición en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, "una planificación nutricional adecuada en esta última semana permite llegar a la carrera con las reservas de energía optimizadas, favorecer la regeneración muscular y evitar problemas digestivos o episodios de fatiga innecesaria el día de la prueba.

“No es el momento de probar alimentos nuevos ni suplementos desconocidos. Lo recomendable es priorizar los hidratos de carbono de calidad para asegurar las reservas de energía, aumentando de forma progresiva el consumo de pasta, arroz, patata, pan o cereales, acompañándolo de frutas y verduras; además es importante mantener una buena ingesta de proteínas y cuidar especialmente la hidratación, bebiendo agua de forma regular durante toda la semana, pero evitando concentrar la hidratación únicamente el día previo a la carrera”, comenta Felipe del Valle.

En cuanto al entrenamiento, los profesionales recomiendan reducir claramente el volumen y la intensidad durante los últimos días, manteniendo sesiones cortas y suaves que ayuden a conservar sensaciones sin generar fatiga acumulada. “Entrenar de más en esta fase no aporta beneficios y sí aumenta el riesgo de sobrecargas musculares, molestias articulares o pequeñas lesiones que pueden comprometer la participación en la prueba”, explica el doctor Daniel Cansino, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón.

Además, el descanso es fundamental. Dormir bien, respetar los tiempos de recuperación y evitar actividades físicas exigentes fuera del entrenamiento ayudan al organismo a asimilar el trabajo realizado durante las semanas previas. En este sentido, es necesario no ignorar señales de alerta como dolores persistentes o fatiga excesiva. “Ante cualquier molestia, reducir la carga y priorizar la recuperación puede marcar la diferencia entre llegar en buenas condiciones o verse obligado a parar”, apunta el doctor Cansino.

Quirónsalud es el Proveedor Médico de Salud en una edición que, por primera vez, superará los 3.000 inscritos más que en la edición anterior. En total se contará con cinco puntos medicalizados debidamente señalizados para atender a todos los asistentes.

Asimismo, como apoyo adicional, un equipo de ocho fisiorunners recorrerá el circuito junto a los participantes, ofreciendo asistencia en movimiento para aliviar sobrecargas y ayudar a los corredores a seguir adelante en su desafío, y tres puntos fijos, ofreciendo a los corredores una zona de asistencia en carrera, con un fisioterapeuta y una zona habilitada para estirar