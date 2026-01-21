Una bióloga explica por qué tenemos sabañones en invierno: "Tu piel se pone blanca y fría"

Llega el invierno y las extremidades son las partes del cuerpo que más lo padecen. Una de ellas son las manos en las que vemos que aparecen unas heridas sobre los dedos. La bióloga Carolina ha explicado en sus redes sociales por qué ocurre esto y cómo podemos evitarlo si todavía no nos han salido. Se trata de los conocidos sabañones.

"En nuestros dedos tenemos pequeños capilares que se encargan de llevar nutrientes a los tejidos y recoger los productos de desecho. Los nutrientes llegan por las arteriolas y los desechos salen por las vénulas. Cuando tus manos o pies se enfrían, ocurre lo siguiente. Las arteriolas se cierran para que la sangre caliente no llegue a la superficie y perdamos calor. Las vénulas también se cierran y los capilares se quedan vacíos", explica la bióloga sobre lo que le ocurre a nuestro cuerpo al entrar la piel en contacto con el frío.

La piel se pone blanca y el problema real no es el frío en sí, sino cómo nos calentamos. Normalmente, queremos conseguir una temperatura agradable inmediatamente, entonces de forma rápida y brusca, las arteriolas se abren rápido y la sangre entra rápidamente en los dedos. Sin embargo, las vénulas permanecen dormidas y tardan más tiempo en abrirse, provocando que la sangre no tenga hueco por donde salir. Como consecuencia de este hecho, parte del líquido de la sangre empieza a salir hacia los tejidos porque los capilares están desbordados.

Así que se manifiesta en la piel como una hinchazón, dolor y hasta picor. Para prevenirlo y que no salgan los sabañones, se debe evitar los cambios bruscos de temperatura. Sin embargo, si las manos ya lucen rojas y con esas heridas, la recomendación de la bióloga es que se utilicen cremas con vitamina A. Así se podrá ayudar a que la piel dañada se puede recuperar. Además, si se aplica con un suave masaje, se logrará despertar a las vénulas que han quedado dormidas.

Cómo afecta al cuerpo los cambios de temperatura

Los tejidos ayudan a controlar las temperaturas y evitar infecciones. Por el cambio climático, se pueden ver afectados los pulmones, los vasos sanguíneos, la piel y los huesos. Esto pasa, sobre todo, en las personas más sensibles o unas dolencias en las articulaciones.

Según Jenny Dávalos Marín, miembro del grupo de trabajo de dermatología de la Sociedad Española de Médicos Generales y de la Familia que las enfermedades respiratorias son más frecuentes en invierno por la bajada de las temperaturas, afectando el sistema de humidificación y el calentamiento del aire que respiramos por vía nasal. Esto puede provocar una parálisis o disminución de la movilidad en los cilios o pelillos del epitelio nasal y el traqueo bronquial que contribuye a la movilidad del moco y la lucha contra los virus que se introducen en el sistema respiratorio.

Al pasar del frío al calor extremo, afecta a nuestra salud provocando resfriados estacionales, malestar general, alergias y otros padecimientos. También, desde el punto de vista psicológico, nos vemos afectados por la poca luz del invierno. Esto afectará al estado de ánimo por falta de serotonina o dopamina. A estos síntomas se les denomina técnicamente astenia invernal.

La humedad en el aire interviene en la propagación de los virus respiratorios. Los microorganismos después de un estornudo quedan suspendidos en el aire. Cuando hay humedad las secreciones permanecen menos tiempo que los días más fríos y secos. Los patógenos se expanden rápidamente. Para evitar que nuestra salud se recienta estos días, conviene seguir una buena alimentación, evitar la exposición prolongada en ambientes fríos o calientes, utilizar capas y mantener los hábitos regulares de sueño.

