La serotonina es la conocida como hormona de la felicidad, pero lo que no conoce todo el mundo es que también está relacionada con los vómitos. Esta es un neurotransmisor que desempeña un papel fundamental en múltiples funciones del organismo, incluyendo el estado de ánimo, el sueño, el apetito y la motilidad intestinal. Sin embargo, además de su papel en el sistema nervioso central, la serotonina también está estrechamente vinculada con el intestino.

En los estudios que se han hecho sobre la serotonina y, como ha explicado el perfil La Hiperactina "alrededor del 90 % de la serotonina del cuerpo humano se encuentra en el intestino", donde regula los movimientos intestinales y la secreción de líquidos, de ahí su relación con los vómitos.

Cuando el organismo detecta la presencia de sustancias tóxicas, agentes infecciosos o tratamientos agresivos (como la quimioterapia), las células enteroendocrinas del intestino liberan grandes cantidades de serotonina.

Esta liberación activa los receptores 5-HT3, ubicados tanto en las terminaciones nerviosas del nervio vago (que conecta el intestino con el cerebro) como en el área postrema del tronco encefálico, una región que actúa como el “centro del vómito”. La estimulación de estos receptores desencadena una respuesta nerviosa que culmina en el reflejo emético, es decir, el acto de vomitar.

Debido a esta relación, los científicos han desarrollado fármacos antagonistas de los receptores 5-HT3, como el ondansetrón, que bloquean la acción de la serotonina y se utilizan eficazmente para prevenir las náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia, la anestesia o ciertas intoxicaciones.

Cinco alimentos que reducen la producción de serotonina

Alimentos ultraprocesados y ricos en azúcares refinados : estos provocan picos muy rápidos de glucosa que bajan bruscamente y afectan tanto al estado de ánimo como a la producción de este neurotransmisor.

: estos provocan picos muy rápidos de glucosa que bajan bruscamente y afectan tanto al estado de ánimo como a la producción de este neurotransmisor. Grasas saturadas en exceso : desde la comida rápida hasta la margarina. Pueden interferir en las neuronas y en la señalización de la serotonina.

: desde la comida rápida hasta la margarina. Pueden interferir en las neuronas y en la señalización de la serotonina. Dieta muy alta en proteínas sin carbohidratos complejos: un ejemplo son las dietas cetogénicas. El triptófano compite con otros aminoácidos para entrar en el cerebro, pero su absorción disminuye.

un ejemplo son las dietas cetogénicas. El triptófano compite con otros aminoácidos para entrar en el cerebro, pero su absorción disminuye. Exceso de cafeína o bebidas energéticas: Aunque el café mejora el estado de ánimo momentáneamente, su abuso reduce los receptores de serotonina y aumenta la ansiedad.

Aunque el café mejora el estado de ánimo momentáneamente, su abuso reduce los receptores de serotonina y aumenta la ansiedad. Alcohol: disminuye los niveles en el sistema nervioso central.

