Levadura nutricional: qué es y por qué favorece la salud intestinal

En las dietas vegetarianas y veganas es muy común añadir la levadura nutricional. Su sabor es muy parecido al del queso y enriquece a todos los platos. Se puede incluir en ensaladas, sopas o pastas, por lo que resulta muy versátil y, además, cuenta con un alto valor nutricional porque aporta muchos beneficios para la salud. Una médica ha explicado en sus redes sociales todas las ventajas que aporta: "Viene en forma de copo o polvo y su sabor es muy especial, intenso y salado. Contiene proteínas completas con todos los aminoácidos, vitaminas y minerales como el zinc, magnesio y hierro".

Qué es la levadura nutricional

Esta es una levadura inactiva que se diferencia de la de panadería o la de cerveza porque no fermenta y se somete a un proceso de desactivación mediante el calor. No sirve para hacer pan ni para elaborar bebidas alcohólicas, sino que funciona como un complemento alimenticio. Esta se seca y se transforma en copos, escamas o polvo, perfecto para añadir sabor a cualquier comida, desde sopas hasta pastas. El sabor es intenso con un toque similar al queso parmesano sin contener productos de origen animal y la textura muy ligera.

Cuenta con nutrientes esenciales como las proteínas con todos los aminoácidos, vitaminas B como la riboflavina, la niacina, el ácido pantoténico y la piridoxina. Muchas pueden llevar también B12 que es muy importante para las personas que siguen una dieta vegana. Entre los minerales incluyen zinc, selenio, fósforo, magnesio y hierro. La fibra ayuda a la digestión y contribuye a una sensación de saciedad. Los antioxidantes son perfectos para combatir el daño oxidativo en las células.

Beneficios de la levadura nutricional

Es el alimento perfecto para cubrir las proteínas. Sus aminoácidos reparan los tejidos, producen enzimas y hormonas y mantienen la masa muscular. Se tiene un buen sistema nervioso debido a las vitaminas del grupo B, participando en la producción de neurotransmisores, en el metabolismo y en el estado de ánimo. Supone un refuerzo para el sistema inmunitario y el organismo se puede defender frente a infecciones. La regulación del colesterol es otra de sus ventajas por la fibra y los beta-glucanos. En general, mejora la salud digestiva

Cómo incorporarla en las recetas

La levadura nutricional puede tener distintos aspectos que serán más útil para unas u otras recetas. Por ejemplo, para las ensaladas resulta mucho más fácil cuando tiene forma de polvo, incluso para sopas o guisos. Para las pastas y pizzas, tendría el mismo aspecto y sería un buen sustituto del queso. Con los purés de verduras hace buena combinación y aporta un sabor intenso que resulta agradable. Si se añade en los batidos, este aumenta el contenido proteico. Igualmente, jamás se debe cocinar a temperaturas muy altas porque perdería gran parte de los nutrientes.

