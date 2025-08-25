José Manuel Felices, médico: Cómo se ve y se cura un infarto sin abrir el pecho

Una de las principales causas de muerte en el mundo es el infarto agudo de miocardio (IAM) y se produce cuando una arteria coronaria -que suministra de sangre al corazón- se bloquea, impidiendo que llegue suficiente oxígeno al músculo cardíaco. Como respuesta, esto provoca la muerte de una parte del tejido que afecta tanto a estructura como a función. El doctor José Manuel Felices explica cómo se ve este cuando esto ocurre y cómo se cura sin necesidad de abrir el pecho. Uno de los avances en el tratamiento es la introducción de un catéter: "Te pinchamos en el brazo e introducimos un catéter que avance hasta el sitio que queremos, acompañado de un contraste para localizar la arteria que está tapada para abrirla".

Cómo se ve un corazón después de un infarto

Un corazón sano tiene un buen flujo sanguíneo gracias a las arterias coronarias. Cuando estas se obstruyen y se produce lo que conocemos como un infarto, este cambia su aspecto porque no llega ni oxígeno ni sangre. Este es el proceso que ocurre cuando se bloquea la arteria. Por falta de oxígeno, durante las primeras horas, las células del corazón empiezan a morir y se pueden ver áreas con tejido muerto. Esto se traduce para el paciente como un dolor en el pecho que se extiende a brazo, cuello o mandíbula.

En los primeros días, su aspecto se ve muy deteriorado, pálido y con tendencia a perder su estructura. En este proceso comienza la inflamación y los glóbulos blancos llegan para intentar reparar y limpiar el tejido muerto. El área dañada no se regenera porque las células del corazón no se reproducen y aparece una cicatriz fibrosa que podría derivar en una insuficiencia cardíaca si el infarto fue muy grande. Para comprobarlo, se usan pruebas como el electrocardiograma que muestra las alteraciones eléctricas típicas de un infarto, incluso después de varios años; el ecocardiograma donde se observan zonas del corazón que no se contraen bien y la resonancia cardíaca que permite ver la extensión de la cicatriz y el músculo dañado.

Cómo curar un infarto con un catéter: la angioplastia coronaria

La medicina está en constante evolución y ya no es necesario abrir el pecho para curar un infarto. Hace varias décadas, la angioplastia se convierte en el tratamiento más común. Esta consiste en introducir un catéter y es un proceso mínimamente invasivo que permitir abrir la arteria bloqueada devolviendo el flujo sanguíneo al corazón. El catéter es un tubo delgado y flexible que avanza por la arteria radial que se sitúa en el brazo o la femoral que está en la ingle. A través del contraste, llega hasta la arteria coronaria que esté obstruida. Una vez esté en el sitio correcto, esta se infla por un pequeño balón situado en la punta, expandiendo la arteria y comprimiendo la placa contra las paredes.

Para evitar que vuelva a ocurrir, se coloca un stent que es una malla metálica que mantiene el vaso abierto de forma permanente. Los más nuevos están recubiertos por un medicamento que reduce el riesgo de obstrucción. Los resultados son inmediatos y el dolor en el pecho desaparece.

