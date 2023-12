Alimentos que llevan mayor cantidad de isoleucina

La alimentación es la única manera a través de la cual el cuerpo puede obtener isoleucina y puedes hacerlo a través de fuentes alimenticias que proceden tanto del origen vegetal como de origen animal. Eso sí debes tener en cuenta las cantidades que ingieres porque tanto si tienes déficit como si la consumes en excesos te provocarán unos efectos perjudiciales para tu salud.

Si te falta, puedes tener cansancio, problemas digestivos o irritabilidad y si te sobra, puede darte problemas renales, así que lo mejor es seguir las recomendaciones de la FAO que dice que la cantidad diaria que se debe comer de isoleucina es de 600 o 700 mg para aquellas personas que lleven una vida sedentaria o tengan poca actividad física en su día a día. Por su parte, las personas que realizan entrenamientos deportivos asiduamente y de manera intensa necesitarán recurrir a los suplementos para cubrir esta carencia y que puedan obtener mejores resultados en sus prácticas deportivas.

En qué alimentos puedes encontrar la isoleucina

Para llevar una ingesta adecuada de las cantidades recomendadas, debe llevarse una dieta que contenga isoleucina de manera complementaria en alimentos de origen vegetal y en alimentos de origen animal. Este último es más perjudicial en el caso de que solo comas este tipo de alimentos porque estarías metiendo a tu cuerpo más cantidad de grasas. Veamos cómo puedes aportarle a tu organismo la isoleucina que se encuentra en las proteínas de origen animal:

Aves.

Pollo.

Pescado.

Cordero.

Productos lácteos.

Huevos.

Por otro lado, las proteínas de origen vegetal sí que podrían consumirse solas en su totalidad ya que reúnen las suficientes cantidades de aminoácidos y no sufrirías ninguna carencia. De esta forma, en tu alimentación diaria puedes incluir:

Lentejas.

Algunos cereales en grano y frutos secos.

Arroz integral.

Cacahuetes.

Garbanzos.

Algas marinas.

Lo ideal es tener una dieta que incluya una gama variada de todos los nutrientes, no solo de isoleucina, en la que contenga frutas, verduras, grasas saludables, etc. Y que se reparta a lo largo de todo el día. Por ejemplo, en vez de comer al mediodía un plato de lentejas con arroz, puedes dividirlo en dos partes. Al mediodía, comes lentejas y por la noche, incluyes el arroz integral.

Por qué es importante la isoleucina en el organismo

La isoleucina tiene la capacidad de hacer que los nutrientes entren al interior de las células y de asegurar que todo funcione correctamente. Además, se encuentra en parte del código genético. De ahí su importancia en el organismo, por lo que que facilita, igualmente, que se desarrollen con normalidad diferentes tipos de procesos como los que se muestran a continuación: