Cerveza sin alcohol o refrescos: esta es la opción más saludable

Cuando salimos con nuestros amigos a tomar algo, muchas personas opta por beberse refrescos (Fanta, CocaCola, Pepsi, Sprite...), y otras muchas optan por cervezas o alguna bebida alcohólica. Para todos aquellos que les guste el sabor de la cerveza, pero no consumen alcohol, tienen la posibilidad de consumir una cerveza sin alcohol. Dentro de este debate, surgen algunas preguntas como: ¿Cuál es la opción más saludable: los refrescos o la cerveza sin alcohol?

Cuando estos hábitos se convierten en parte de nuestra rutina diaria, dejan de ser saludables. De hecho, elegir entre alguna de estas dos opciones es elegir entre la menos mala, no la mejor, ya que no se tratan de opciones muy saludables. Si lo que quieres es ser 100% saludable, la recomendación es el agua.

Aun así, estamos aquí para responder a la pregunta de cuál es menos mala. Los refrescos por su lado son como caramelos líquidos en botella: una barbaridad de azúcar. El consumo diario de refrescos está vinculado con aumento de peso, obesidad, caries dental, y un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Además de todo esto, una ingesta desorbitada de refrescos puede contribuir a una menor ingesta de nutrientes esenciales como el calcio. Se cree que las bebidas azucaradas son responsables de muchísimas muertes anuales por condiciones como diabetes, enfermedades cardiovasculares y ciertas tipos de cáncer.

Ahora se han puesto de moda los refrescos "zero" o refrescos dietéticos, sin embargo, las investigaciones sugieren que estos refrescos sí tienen un menos porcentaje de azúcar, pero por otro lado contienen edulcorantes artificiales que no son realmente una alternativa mejor. Hay algún retos recientes que dicen que el consumo excesivo de bebidas Light podría estar asociado con problemas como alteraciones en la salud mental o envejecimiento celular acelerado. La Organización Mundial de la Salud incluso he recomendado evitar edulcorantes artificiales para controlar el peso ya que no tienen ningún beneficio y podrían conllevar riesgos para la salud.Por su lado, la cerveza sin alcohol son alternativa más ligera y con menos calorías que la cerveza con alcohol. Sí es cierto que las cervezas '0,0%' y 'SIN' (con menos de un 1% de alcohol) son las que menos engordan, pero debemos tener en cuenta que pueden tener grandes cantidades de azúcar.Un análisis del contenido del azúcar en diversas marcas de cerveza ha revelado que algunas de ellas sin alcohol no aportan ningún azúcar añadido, aunque no es el caso de otras que pueden contener mayor cantidad de azúcar.