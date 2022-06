La Consejería de Salud paraliza la producción y venta de las conservas vegetales de una empresa malagueña

Todas las empresas alimentarias deben garantizar que los productos que elaboran, transforman o distribuyen son seguros. Para conseguirlo, deben implementar sistemas de autocontrol permanentes basados en los principios de la metodología de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC). El APPCC es un sistema preventivo basado en la identificación, la evaluación y el control de los peligros a lo largo de toda la cadena alimentaria. En este sentido, todas aquellas empresas que no cumplan con este sistema, no aseguran la distribución de alimentos seguros para la población. En este sentido, La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, a través de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, ha procedido a la inmovilización y paralización de la comercialización de conservas vegetales existentes elaboradas por la empresa 'El Hortelano' ubicada en la localidad de Casarabonela (Málaga).Este procedimiento se ha llevado a cabo tras la realización de un control oficial en el que se ha detectado la falta de medidas de autocontrol y del equipamiento adecuado para efectuar un tratamiento térmico para este tipo de productos, según ha dicho la Junta de Andalucía este lunes en un comunicado. Así lo ha alertado también la AESAN a través de su web oficial y su cuenta de twitter:

⚠️Información procedente de la Junta de Andalucía: Clausura de la línea de producción y comercialización de conservas vegetales. EXCLUSIVAMENTE EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA.📌https://t.co/6qhK6bRDuk pic.twitter.com/unbldKshSL — AESAN (@AESAN_gob_es) June 21, 2022

Según indican, de acuerdo a las actuaciones realizadas, hasta el momento, los productos no han sido vendidos fuera de la provincia de Málaga, siendo vendidos al consumidor final en las propias instalaciones de la empresa en Casarabonela, así como en establecimientos del municipio de Casarabonela y de Mijas, en los que ya se han inmovilizado.

DATOS DE LOS PRODUCTOS

La inmovilización y retirada del mercado de los productos afecta a todos los lotes, fechas de caducidad y presentaciones de conservas vegetales envasadas procedentes de esta empresas, que son los siguientes:

Tomate natural

Compota de manzana

Tomate frito

Mermeladas de ciruela, melocotón, kiwi-mango, fresa, higo, mango y de manzana con nueces y canela.

Carne de membrillo.

Ensalada de zanahorias

habichuelas

Tagarninas

“Yateguiso"

Habas

Habitas tiernas con cebolleta

Pisto casero Alcachofas al natural

Alcachofas estilo Málaga

Alcachofas aliñadas

PROCEDIMIENTO DE CLAUSURA

La paralización de su producción y la clausura de esta línea de productos, no está motivadas por la detección de un patógeno en los productos, sino por el principio de precaución al no acreditarse con la garantía requerida la seguridad alimentaria de las conservas elaboradas, han informado desde la Junta en un comunicado.Como hemos mencionado, y en lo que refiere a nuestra comunidad autónoma, los productos no han sido vendidos fuera de la provincia de Málaga, siendo suministrados al consumidor final en las propias instalaciones de la empresa, así como en establecimientos del municipio de Casarabonela y de Mijas, en los que ya se han inmovilizado.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta retirada, se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra. En caso de haberlos consumido, y presentar algún tipo de sintomatología compatible con una intoxicación de origen alimentario se recomienda acudir a su centro de salud y lo pongan en conocimiento de los profesionales sanitarios.