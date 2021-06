'Dimpleplasty': La cirugía de los millenials

Los millennials han nacido bajo la presión del físico y las redes sociales. Las mismas que se han convertido en una fuente de dopamina alimentada por los likes y el ensalzamiento de una vida y una imagen irreal hechas solo para contribuir a liberar ego de los más jóvenes. Y en mitad de esa construcción de la 'otredad' y la sobreexposición, deben volver sus vidas cotidianas. Una vida a la que deben enfrentarse sin filtros, likes ni followers y en la que, a menudo, no están cómodos con su imagen. Las pruebas son claras: si la popularidad del bótox –como tratamiento no quirúrgico– ha aumentado en un 87% entre el público millennial en los últimos ocho años, los retoques estéticos lo han hecho en un 43% siendo uno de los más populares la dimpleplasty. Aquí te contamos en qué consiste la cirugía de los hoyuelos que ya cuenta con su propio hashtag en instagram.

Los hoyuelos de la cara se han considerado un signo de belleza desde principios del siglo pasado. La sabiduría popular dice que quienes los tienen transmiten un aire más juvenil, son más risueños, positivos y seguros de sí mismos. Pero con los matices que toda afirmación precisa, su popularidad ha aumentado significativamente con las redes sociales y la construcción de fanatismos en torno a celebridades e influencers. Matthew McConaughey, Kate Middleton, Ariana Grande, Miranda Kerr, Orlando Bloom o Harry Styles también han influido en que esta tendencia esté en boga entre los más jóvenes.

También existen los presentes en la barbilla. Si pensamos en esta imagen a todos nos vendrá a la cabeza el característico de John Travolta al sonreír en 'Grease'. De estos, los del mentón, se dice incluso que son más llamativos y atractivos que los presentes en el rostro.

La operación es sencilla –con un precio entre los 600 y 2.000 euros- y se practica sobre todo en EE.UU, aunque su uso se está incrementando en otros países. En cuanto al género, los hombres que se someten a este retoque representan el el 17% frente al 83% de mujeres. Su búsqueda, como ya hemos mencionado, se liga directamente a las redes sociales y la belleza entendida desde todos los ángulos.

¿En qué consiste la dimpleplasty?

El procedimiento consiste en realizar una pequeña incisión en la boca para unir el músculo cigomático y acortarlo. Al hacer ese corte, se logra deformar la piel cuando se usa ese músculo, pero no cuando está relajado.

La dimpleplasty presenta ventajas como:

• No precisa anestesia general.

• Es un procedimiento sencillo.

• Es muy poco invasivo.

• La intervención dura tan solo 30 minutos.

• Su postoperatorio es muy corto.

Sin embargo, un inconveniente es que no tiene carácter permanente pues su efecto solo dura entre 2 y 3 meses y puede no alcanzar el efecto deseado. Además, hay que tener en cuenta que, a diferencia de los naturales, los que requieren de cirugía quedan visibles siempre no en gestos puntuales.

¿Por qué surgen los hoyuelos de las mejillas?

Tener hoyuelos en la cara suele ser una cuestión genética. Es un factor dominante que solo presenta el 20% de la población y que es envidiado por el 80% restante.

En realidad, hay que mencionar que los simpáticos hoyuelos surgen por una malformación muscular. Se trata de una brecha en el músculo cigomático mayor situado a ambos lados de la cara que provoca que los músculos sean más cortos de lo normal. Esta es la razón por la que esas cavidades se perciben solo cuando la persona sonríe o hace determinados gestos con la cara.

Los hoyuelos del rostro también se pueden generar cuando las fibras de los músculos faciales (las que están cerca de la boca y la nariz) se entrelazan o se unen.