Los alimentos suelen provocar más alergias alimentarias en niños

La alergia alimentaria viene a ser cualquier reacción adversa o efecto no deseado del cuerpo frente a un alimento, en la que no interviene un mecanismo inmune. Uno de cada diez niños padece alergias alimentarias en los países desarrollados, según la Organización Mundial de la Alergia. La prevalencia ha ido aumentando en las últimas décadas, por lo que se habla en la actualidad de una ''segunda ola de la epidemia de alergia'', y se traduce en más admisiones hospitalarias por anafilaxia en los últimos diez años. En este sentido, en muchos casos, los padres se encuentran perdidos y no saben distinguir este tipo de reacciones de otras afecciones o enfermedades. Por ello, es importante saber identificar sus síntomas y también cuáles son los alimentos más comunes que la provocan.

Síntomas

Normalmente, el sistema inmunitario te protege de gérmenes y enfermedades. Lo hace fabricando unos anticuerpos que te ayudan a luchar contra las bacterias, los virus y otros organismos diminutos que te pueden hacer enfermar. Pero, si tienes una alergia alimentaria, tu sistema inmunitario tratará por error algún componente de cierto alimento como si fuera realmente peligroso para ti. La respuesta suele ser casi inmediata y su gravedad será variable en función del grado de alergia al alimento en concreto.

Si varias partes del cuerpo están afectadas, la reacción puede ser severa o hasta poner en peligro la vida del niño. Por ello, actuar a tiempo es importante en muchos casos. Los síntomas más comunes o las respuestas del organismo ante los mismos son las siguientes:

Problemas en la piel

Urticaria (manchas rojizas en la piel que asemejan picaduras de mosquito)



Lesiones rojizas que provocan picazón (eczema, también llamado dermatitis atópica)



Hinchazón

Problemas de respiración

Estornudos



Sibilancias



Estrechez de garganta

Síntomas estomacales

Náusea



Vómitos



Diarrea

Síntomas circulatorios

Palidez de piel



Sensación de mareo



Pérdida de conocimiento

Alimentos que provocan más alergias

1-Huevo

La alergia aparece cuando se introduce el huevo por primera vez en la dieta, y es una reacción a la proteína que está mayormente en la clara, pero también en la yema. Esta alergia suele desaparecer en la adolescencia.

2. Proteína de la leche de vaca

La alergia a la leche de vaca es la alergia alimentaria más frecuente en los bebés. Habitualmente, la alergia a la leche de vaca se produce durante el primer año de vida, al sustituir la lactancia materna por una fórmula adaptada de leche de vaca. Si bien la leche que suele provocar alergia es la de vaca, también puede ser provocada por la leche de otros mamíferos como por ejemplo la cabra, la oveja, etc.

Con frecuencia se utiliza erróneamente el término intolerancia para referirse a la alergía. Diferenciarlas es fundamental. Las personas que sufren esta intolerancia no pueden digerir el azúcar (la lactosa) que se encuentra en la leche, sufriendo diarrea, hinchazón y gases tras ingerir algún producto lácteo.

3.Pescados

La alergia alimentaria afecta ya a entre el 4 y el 8% de la población infantil y el pescado es el tercer alimento que con más frecuencia la produce, por detrás del huevo y de la leche, según diferentes estadísticas. Sus proteínas o su contenido en anisakis pueden causar reacciones alérgicas tras la ingesta de este alimento, o incluso por la inhalación de los vapores que se desprenden al cocinarlo.

El gallo es el pescado que con más frecuencia produce alergia, seguido de la merluza, la sardina y el bacalao.

4.Frutos secos

La alergia a los frutos secos constituye una de de las alergias alimentarias más frecuentes en la infancia, siendo especialmente habitual en niños a partir de los tres o cuatro años de edad. Los síntomas asociados pueden llegar a ser muy severos. Los más comunes son el maní y el cacahuete.

Los expertos advierten de que retrasar la introducción de estos alimentos no solo no previene la aparición de alergias, sino que puede ser contraproducente. De hecho, en el caso de los cacahuetes, los últimos estudios hablan de que una introducción precoz en la dieta del bebé podría disminuir la probabilidad de alergia futura.