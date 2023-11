La bebida con aroma relajante que te ayuda a comenzar el día con energía

Muchas veces no hace falta llegar a consumirlo para que el café recién hecho por la mañana despierte tus sentidos. Resulta casi imposible no reaccionar a su aroma cuando te entra por la nariz, un olor que te resulta tan agradable cuando está en pleno proceso de ebullición.

Es lo que hace que en algunos lugares te sientas como en casa, notando ese calor hogareño sin haber tenido contacto físico alguno, pero que solo con el olor te ha abrazado y que ha despertado algunos recuerdos dentro de ti trasportándote a otra época.

Tiene su explicación. El sistema olfativo está compuesto de diferentes elementos, uno de ellos es la pituitaria, que es donde se encuentran los receptores olfativos. El café tiene unos compuestos volátiles que son el oxazol y la pirazina, responsables del característico aroma de café y que en conexión con el cerebro provocan la aparición de esos recuerdos. Una vez esté para servir y lo tomas, percibes, a través de su sabor, los siguientes beneficios:

Energía instantánea

"Necesito un café" o "Hasta que no me tomo un café, no soy persona". Son frases que salen de la boca de aquellas personas que eligen el café como la primera bebida mañanera ya que les da un impulso de energía rápida e instantáneamente. El café contiene un estimulante natural, la cafeína, que, a su vez bloquea la adenosina que es una sustancia química que hay en el cerebro responsable de que te sientas cansado. En este sentido, ayuda a afrontar tu día con energía y a que puedas centrarte en las tareas desde por la mañana.

Mejora la concentración y el estado de ánimo

Además de proporcionar energía, el café también puede mejorar tu concentración y estado de ánimo. La cafeína aumenta la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina, que están relacionados con el estado de ánimo y la función cognitiva. Esto puede ayudarte a sentirte más enfocado y alegre durante la mañana.

Antioxidantes y nutrientes

El café es una fuente rica de antioxidantes, que son compuestos que combaten los radicales libres en el cuerpo y ayudan a proteger nuestras células. Además, contiene pequeñas cantidades de vitaminas B2, B3 y B5, así como potasio y manganeso.

Apoyo metabólico

El café también ha sido asociado con beneficios metabólicos. La cafeína aumenta la tasa metabólica, es decir, que tu cuerpo quema calorías más rápido, por lo que se convierte en un aliado para mantener el peso saludable. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las cantidades que consumes deben ser en su justa medida ya que un exceso de cafeína puede tener efectos negativos en el sistema nervioso.

Socialización y relajación

El acto de tomar café por la mañana puede ser un momento relajante y social. Siempre hay alguien con quien tienes pendiente un café. Así que compartir una taza de café con amigos, familiares o compañeros de trabajo ayuda a fortalecer los lazos y te permite disfrutar de un tiempo valioso para tener esa conversación, muchas veces, pendiente. Además, el aroma del café recién hecho tiene un efecto relajante en muchas personas, lo que les ayuda a comenzar el día de manera más tranquila.