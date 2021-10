Estas son las calorías y el valor nutricional de la nueva Long Vegetal de Burguer King

Los restaurantes y cadenas más famosas de comida rápida continúan adaptandose a la creciente demanda de las nuevas corrientes 'healthy'. Cada día son más los adeptos que se suman a la búsqueda no solo de cuidar el cuerpo sino de reforzar la salud y el sistema inmunitario a través de una dieta equilibrada y llena de nutrientes. En este sentido, las tendencias veganas y vegetarianas también están ganando terreno. Aprovechando este contexto, Burger King consolida su apuesta por los productos hechos a base de ingredientes vegetales con el lanzamiento de Long Vegetal, la versión vegetal de la hamburguesa de pollo Long Chicken. Pero, ¿es más sana que su versión cárnica? Analizaremos sus calorías.

Una hamburguesa que se convierte en el tercer lanzamiento de la cadena de comida rápida en menos de 2 años, lo que significa que sigue apostando por las alternativas vegetales y continua su colaboración con The Vegetarian Butcher. El flexitarianismo y los productos basados en vegetales son tendencias en alza, como demuestra el informe The Green Revolution 2021 de la consultora Lantern: el número de veggies en España (veganos, vegetarianos y flexitarianos) se ha incrementado un 34% en los dos últimos años. Y así lo confirma el éxito de los productos vegetales de la marca.

Lo afirma de esta manera el director general de Burguer King España, Jorge Carvalho ''Con este lanzamiento y el restaurante vegetariano apoyamos nuestro lema ''Have It Your Way'', que busca ofrecer alternativas para todos los públicos, para que sean los propios consumidores quienes decidan qué comer''. Y quizá sea así. Poder elegir nuestros 'pecados' favoritos sintiendo que estamos obrando mejor con una opción menos ultraprocesada. ¿Es así?

VALORES NUTRICIONALES

Inspirada en la clásica Long Chicken, Burger King ha sacado esta nueva hamburguesa 100% vegetariana, con el mismo pan de semillas, con lechuga y con la salsa mayonesa. Se elabora a base de proteínas vegetales (50%) siendo, principalmente, una mezcla de soja y trigo con agua, aceites y especias. Además, se cocinan en bolsas especiales para garantizar que se evite la contaminación con proteína animal. No contiene colorantes, conservantes ni aromas artificiales y sin grasas trans. Esto hace que sea un producto bastante apto para consumir si lo comparamos con las demás hamburguesas, pero eso no quiere decir que sea sano.

Veamos una tabla con sus características nutricionales:

Empezamos con un producto muy similar a la hamburguesa clásica pero con la diferencia de que está confeccionada con proteínas vegetales como la proteína de soja y de trigo, pero está frita, por lo que pierde cierto carácter saludable.

En cuanto a sus calorías, estamos hablando que en 210 gramos de hamburguesa hay 597,7 calorías, y los más probable es que no te comas solo la hamburguesa, sino que la acompañes con patatas fritas, que son 116 calorías las medianas, o Nuggets vegetales que son 263 calorías por 6 de ellos. La suma de todos estos productos hace que sea una ingesta muy calórica.

Por otro lado, contiene 16,9 gramos de proteínas, 52,1 gramos de hidratos de carbono, 7,1 gramos de azúcar, 33,3 gramos de grasas ,6,8 gramos de fibra y 2,7 gramos de sal. Practicamente los mismos valores nutricionales que su coetánea versión original. Además, tiene más azúcares que la original, es más, a nivel de grasa totales prácticamente tiene las mismas. La única diferencia que vemos entre estas dos hamburguesas, es que elimina el pequeño porcentaje de grasas trans presentes en la Long Chicken (ocurre porque es una opción vegetal).

Por tanto, la próxima vez que pienses en acudir a tu Burguer King más cercano, debes saber que contribuyes con la causa animalista y que puedes deleitarte del saber de una grasienta hamburguesa dejando la carne a un lado. Incluso contribuyes con el medio ambiente. Pero aleja los pensamientos de que estás contribuyendo con tu dieta. El pecado calórico seguirá acompañándote.