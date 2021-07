Qué debes hacer frente a las temperaturas extremas que provoca una cúpula de calor

España en general, y el Valle del Guadalquivir en particular, se preparan para recibir este fin de semana la primera gran ola de calor del verano. Algunos cosideran que serán los típicos días de temperaturas altas por encima de los 40 grados en algunos puntos de Sevilla y Córdoba, pero nada extraordinario que no hayamos sentido antes, mientras que otras previsiones consideran que viviremos un fenómeno extraordinario, una 'cúpula de calor' consistente en una montaña de aire caliente atascada en las capas altas de la atmósfera que elevarían las temperaturas rozando los 50 grados y que obligaría a extremar las precauciones entre la ciudadanía para no vivir episodios como los vividos recientemente en Canadá, donde falleció un centenar de personas en cuatro días.

Ante esto, es necesario mantener la prudencia y seguir los consejos que emiten las autoridades sanitarias. Protegerse del calor, especialmente las personas más vulnerables, conocer los efectos que puede producir el exceso de calor en nuestro cuerpo y saber reaccionar ante cualquier incidencia que pueda darse.

Consejos para afrontar temperaturas extremas

Hasta el momento el récord de temperatura en nuestro país se estableció en el año 2017 en la localidad cordobesa de Montoro, donde se alcanzaron los 47,3 grados, también en la primera quincena de julio (día 13). Habrá que estar atento por si este fin de semana se está cerca de ese registro o incluso se llega a superar.

Lo que parece evidente es que la temperatura media del planeta sigue creciendo y algunos estudios ya auguran que para el verano de 2050 podríamos encontrarnos temperaturas de hasta 49 grados tanto en Córdoba como en Sevilla. ¿Cómo combate ese calor el cuerpo humano?

Quienes deben estar especialmente protegidos del calor son las personas mayores, discapacitadas y los niños menores de 5 años. Los efectos físicos que produce el calor extremo son calambres, síntomas de agotamiento, deshidratación y golpes de calor, con mareos e incluso pudiendo llegar a tener convulsiones y coma en los casos más extremos. ¿Cómo protegerse del calor entonces? Los expertos sanitarios recomiendan llevar a cabo las siguientes acciones