Un doctor explica las mentiras de las dietas "antiinflamatorias" a través de una escala de alimentos saludables

Las dietas antiinflamatorias son patrones alimenticios diseñados para reducir la inflamación en el cuerpo que se produce por una reacción del sistema inmunológico como respuesta a una infección o daño.

Si te sientes inflamado un día, no vas a enfermar. El problema está en que esa inflamación se convierta en crónica ya que va a contribuir a la aparición de enfermedades del corazón, diabetes, artritis y algunos tipos de cáncer. Y si ya tienes alguna de estas, pues va a favorecer su empeoramiento y, por tanto, que tengas una peor calidad de vida.

Estas dietas se centran en consumir alimentos que tienen propiedades antiinflamatorias y evitar aquellos que pueden promover la inflamación. Pero, ¿cuáles son los alimentos que debemos consumir para evitar estar inflamados?

Según el doctor, Mauricio González, bastaría con comer frutas, verduras, pescados grasos o granos enteros para estar saludables y prevenir no solo la inflamación, sino muchas enfermedades y aconseja "no caer en dietas de moda". En el siguiente vídeo, cuenta las mentiras que hay detrás de las dietas "antiinflamatorias" basado en The Dietary Inflammatory Index and Human Health: An Umbrella Review of Meta-Analyses of Observational Studies

Enfermedades que pueden producir un exceso de inflamación en el organismo

Un exceso de inflamación en el organismo o una inflamación crónica puede llevar a la aparición de diferentes enfermedades. Por eso, es importante, comer de manera saludable ya que cada alimento, con sus propiedades nutricionales, contribuye a la mejora de diversas patologías.

La inflamación es una gran defensora de la formación de placas en las arterias, lo que se traduce en posibles ataques al corazón y accidentes cerebrovasculares. Esto, a su vez, puede producir un daño en los vasos sanguíneos debido a la hipertensión (presión arterial elevada) originada por la inflamación, fruto del consumo de alimentos menos saludables.

Cuando estamos permanentemente inflamados, los niveles de glucosa en sangre se alteran, con tendencia a subir, por lo que interfiere en la labor que desempeña la insulina.

Además, de afectar a diferentes partes del cuerpo, interfiere en una que es fundamental para poder hacer todas las actividades: la cabeza. Asimismo, la inflamación crónica puede producir una degeneración neuronal y un deterioro en el sistema cognitivo que si llega a degenerar células, aumentarán las probabilidades de sufrir Parkinson.

Otras enfermedades