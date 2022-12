¿Cuánto engorda un cubata?¿Y una copa de vino?

Las fechas navideñas traen consigo numerosas celebraciones y festividades para disfrutar en compañía de nuestros seres más queridos. Además, en esta época suelen sucederse las comidas y cenas de empresa, por lo que el consumo de alcohol en Navidad aumenta de manera considerable.

Beber con moderación es una obligación durante todos los días del año, dados los numerosos prejuicios del consumo de alcohol. Entre algunos de ellos destaca el hecho de que este tipo de bebidas conllevan problemas cardiovasculares, enfermedades del hígado, hipertensión o problemas en la digestión. Asimismo, las navidades son unas fechas caracterizadas por el aumento de peso, resultado del tipo de alimentación de esta época y, en algunos casos, del consumo alcohólico.

¿Cuántas calorías contienen las bebidas alcohólicas?

Para comenzar, cabe destacar que el alcohol no aporta nutrientes de ningún tipo a nuestro organismo; por el contrario, este consumo engorda, dado que su contenido es en su mayoría calorías vacías. No obstante, no todas las bebidas alcohólicas proporcionan las mismas calorías.

Por ejemplo, el vino, realizado con zuma de uva fermentado y levadura, es una de las pocas bebidas alcohólicas que puede aportar algún tipo de nutriente; entre los que destaca, el ácido pantoténico, vitamina C, riboflavina y componente antioxidantes. Una copa de vino blanco cuenta con hasta 70 calorías por cada 100 ml; mientras que el vino tinto cuenta con 62 calorías por cada 100 ml.

La cerveza es una de las bebidas más consumidas a nivel nacional e internacional y su consumo aporta a nuestro organismo proteínas, vitaminas e hidratos de carbono. De media, el consumo de cerveza acarrea unas 90 calorías por caña; 43 calorías por cada 100 ml. El champán, por otro lado, es una de las bebidas alcohólicas más 'recomendables' si queremos darnos el antojo, puesto que su consumo acarrea tan solo 90 calorías por copa. La sidra, por su parte, cuenta por 45 calorías cada 100 ml.

Mención aparte merecen los combinados en cuanto a graduación y calorías, puesto que son las bebidas alcohólicas menos recomendadas para estas fiestas y en general. El clásico ron con Coca-Cola tiene un aporte calórico de 162 calorías y contiene alrededor de 25 gramos de azúcar de media. Si optamos por el consumo de un mojito debemos tener en cuenta que este famoso cóctel nos aportará 217 calorías por unidad, además de 25 gramos de azúcar.

Si somos más de consumir vodka también debemos conocer que esta bebida alcohólica cuenta con 230 calorías por cada 100 ml, sin incluir el aporte de la bebida que lo acompañe. El tequila cuenta con 28 calorías por chupito de 25 ml, mientras que el whisky tiene 250 calorías por cada 100 ml y acompañado de Coca-Cola se suman unos 25 gramos de azúcar. Por último, cada gin-tonic cuenta con hasta 195 calorías, si sumamos las correspondientes a esta bebida alcohólica y las de la tónica que la acompaña.