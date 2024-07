Los mejores alimentos para mantener un cerebro ágil y saludable después de los 50

Es muy importante cuidarse a cualquier edad y, para ello, la alimentación es nuestra mejor aliada. Sin embargo, esto se vuelve fundamental a medida que nos acercamos a los 50, una edad en la que tanto el cuerpo como la mente empiezan a notar el paso del tiempo. Por ese motivo, es tan necesario tomar las vitaminas y nutrientes adecuados para proteger el cerebro del deterioro cognitivo y mantenerlo siempre activo. A continuación, vamos a ver una serie de alimentos, cuyos importantes beneficios favorecen el bienestar de la memoria y contribuyen a preservar la agilidad mental.

El pescado, un imprescindible

No es ningún secreto que el pescado no debe faltar en ningún tipo de dieta. Los múltiples beneficios que aporta a la salud de las personas no admite discusión. Ahora bien, cuando llegamos a los cincuenta, sus propiedades pueden hacer verdaderas maravillas, pues el omega-3 que contiene protege la memoria y frena el envejecimiento.

En este sentido, si bien el papel del pescado en la prevención de enfermedades cardiovasculares ya ha sido protagonista de numerosos estudios, sus beneficios también se asocian al refuerzo de la función cognitiva. Por ello, debe ser uno de los platos principales para mantener el cerebro ágil y saludable, antes y después de alcanzar esa edad.

Los productos fermentados

Los alimentos fermentados son una fuente de triptófano, un aminoácido clave para la producción de serotonina. Es decir, un mensajero cerebral que influye en varios aspectos de sus funciones, incluido el estado de ánimo. Ciertamente, ¿quién no se siente mejor después de tomar un yogurt?

“El yogur alarga la vida”, es una de las frases más conocidas en relación a este alimento que aporta numerosos beneficios a nuestra salud. Del mismo modo, otros alimentos fermentados como el queso o el pan son igualmente necesarios para reducir el deterioro cognitivo y mejorar la memoria.

El chocolate negro

El cacao contiene flavonoides, un compuesto natural con efectos antioxidantes y neuroprotectores que mejora el rendimiento cognitivo y disminuye el riesgo de demencia en el futuro. Además, contiene substancias estimulantes como la cafeína y la teobromina que favorecen la concentración. Asimismo, es una fuente de hierro que protege las neuronas y también contribuye a mejorar el estado de ánimo. Hablamos, por supuesto, del chocolate amargo, un placer con beneficios para la salud.

Verduras de hojas verdes

Claro que no podían faltar en esta lista las verduras de hojas verdes, pues se trata de alimentos ricos en antioxidantes (b-carotenos y Vitamina C) que nos protegen contra el deterioro cognitivo. Entre todas las opciones que nos encontramos aquí, el brócoli es quizás la más destacada por contener Vitamina K, que ayuda a la concentración y a la memoria. Se trata, sin duda, de uno de los alimentos más recomendados para tener un cerebro sano.

El café

La cafeína es una gran aliada para mejorar la concentración, el enfoque y la función cognitiva. De manera que sirve para cuidar de la memoria y la velocidad del procesamiento mental. En este sentido, hay numerosos estudios que apuestan por sus beneficios para mantener la buena salud del cerebro y reducir las probabilidades de desarrollar enfermedades como el Alzheimer.

Aguacate

Finalmente, el consumo diario de aguacate mejora la función cognitiva. Algo muy importante para las personas mayores de cincuenta años. Se trata de una fuente muy completa de grasas monoinsaturadas, que facilitan la absorción de las vitaminas A, D, E y K, esenciales para diversas funciones cerebrales, incluyendo la comunicación neuronal y la protección contra el estrés oxidativo. De esta forma, favorece la llegada de oxígeno y nutrientes al cerebro, mejorando la memoria y la salud en general.