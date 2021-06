Un mito que se cae: beber café no te mantendrá despierto

Por regla general, siempre se asocia el consumo de café con la capacidad para recuperar energías o no ceder ante el sueño. En época de exámenes, estrés laboral o cansancio acumulado siempre se recurre a este producto para aliviar la sensación de pesadez y recurrir a una dosis de energía extra. No obstante, un reciente estudio publicado en Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, & Cognition, asegura que este proceso no sirve como la mayoría de la población piensa.

El nivel de cansancio no se reduce con la cafeína

Según la citada investigación, el nivel de cansancio no permite realizar tareas complejas o de demasiada envergadura mental, a pesar de la ingesta de cafeína. Una persona con un nivel de cansancio alto no podrá rendir en las mismas condiciones que otra que sí haya descansado lo necesario.

De esta forma, lo ratifica Kimberly Fenn, una de las desarrolladoras del proyecto e investigadora de la Universidad de Michigan: "A pesar de que las personas sientan que pueden compensar la privación del sueño con cafeína, su rendimiento en tareas de alto nivel probablemente seguirá viéndose afectado".

Para llevar a cabo la investigación se necesitaron 275 voluntarios. Los participantes se dividieron entre los que habían pasado una noche en el laboratorio, lo que aumentaba su cansancio, o en sus propias casas, lo que les otorgaba una dosis de descanso. Mediante distintas actividades de atención, los participantes realizaron el mismo proceso. Los que obtuvieron peores resultados eran los que no habían descansado como debían; de hecho, en las mismas pruebas realizadas el día anterior con descanso sí obtuvieron la puntuación correcta.

Para determinar la relación entre productividad y cafeína, los investigadores dividieron las pruebas. Los participantes sin descanso recibieron después de las pruebas iniciales 200 miligramos de cafeína o de placebo. En las mismas pruebas mostraron una leve mejoría en las actividades simples, mientras que las que requerían mayor complejidad no fueron capaces de una resolución mejor.

Los resultados arrojados de las distintas pruebas sugieren que la cafeína dota a las personas de una mayor capacidad visual, es decir, ofrece la capacidad de reaccionar de manera más atenta. Sin embargo, cuando no se ha descansado la cafeína no aportaría mayor rapidez ante tareas complejas dado que el procesamiento cerebral sigue revistiendo de lentitud en estos casos.

La cafeína es un complemento para no ceder ante el sueño, y puede suponer una dosis extra para mantener la atención, pero la investigación confirma que cuando se trate de procesos más complejos no hay nada que pueda sustituir a un buen descanso.

Los errores de cálculo o complejos en tareas más tediosas sólo pueden repararse con un descanso conciliador. El café, por tanto, tan solo mantendría la atención y la reacción estímulos visuales pero nunca mejoraría los efectos de realizar esas tareas con un buen descanso.