¿Se necesita estar motivado para comer sano?﻿

Llega septiembre y, al igual que en enero, las prisas por querer quitarse los kilos acumulados durante el verano. De nuevo, el objetivo de bajar los números que marcan nuestro peso en la báscula vuelven a estar en el punto de mira. "Quiero perder tantos kilos", "Me sobran otros cuantos" o también puede ser que los comentarios sobre nuestra ganancia de peso vengan de nuestro entorno más cercano.

Decidimos retomar el gimnasio o empezamos a entrenar, cuidamos nuestra alimentación, vaciando la nevera de helados y llenándola de frutas y verduras. Pero, ¿es suficiente con esto?

"Un elevado porcentaje de personas se propone comer sano en reiteradas ocasiones y terminan por 'tirar la toalla'" — Andrea Sorinas - Nutricionista especializada en salud digestiva

Muchas veces nos vemos empujado a tomar estas decisiones debido al bombardeo de información que absorbemos continuamente en las redes sociales y movidos por lo que ponen en los etiquetados de según qué productos. Sin embargo, muchas veces no estamos preparados, ni motivados para introducir en nuestras vidas un cambio tan radical debido, en parte, a muchos intentos fallidos por perder peso.

De la motivación frente a las "dietas", ha hablado en el portal EFESalud Andrea Sorinas, diplomada en nutrición humana y dietética, especializada en obesidad, nutrición clínica y patologías digestivas, quien ha manifestado que "no le extraña que un elevado porcentaje de personas se proponga comer sano en reiteradas ocasiones y terminen por 'tirar la toalla'".

"Las etiquetas largas nos dan a entender que ha sufrido mucha modificación"

En este sentido, la nutricionista propone aprender a leer el etiquetado y adoptar una mayor conciencia de los ingredientes que contienen los productos, muchos de ellos presentados como saludables, ligth, digestive, etc, como uno de los primeros pasos, no solo para comer mejor, sino para no comer productos que perjudiquen a nuestra salud.

Hay que disfrutar comiendo

Para saber si un producto es ultraprocesado, basta con leer el etiquetado. Si es muy largo y además no lo entiendes, probablemente sea un 'ultraprocesado' porque "las etiquetas largas nos dan a entender que ha sufrido mucha modificación", explica la especialista y aclara que "no se trata de eliminar por completo los productos ultraprocesados, sino de reducirlos, porque una de las funciones de la comida también es dar placer, no solo nutrirnos".

En este sentido, el entrenador deportivo, Marcos Vázquez conocido en redes sociales como Fitnessrevolucionario opina igual que Andrea Sorinas.

Volviendo al tema de la motivación, la nutricionista señala que "lo que necesitamos para comer sano no es fuerza de voluntad, sino tener unos motivos poderosos que nos empujen a hacerlo, por lo que el primer paso para motivarse y alcanzar el éxito consiste en definir y marcarse bien ese objetivo, que debe ser específico y medible". Para ello, debes formularte algunas preguntas y tener claras sus respuestas.

"Debes visualizar tu cambio de alimentación como un viaje a un destino en el que vas a ser muy feliz" — Andrea Sorinas - Nutricionista especializada en salud digestiva

Entre esas preguntas una de las más importantes es "para qué quiero perder peso", algo que debes tener claro desde un principio ya que según la nutricionista "detrás de cada deseo hay razones emocionales. Nos movemos por emociones.

Por ejemplo, no queremos conseguir el objetivo de comer sano en sí mismo. En realidad, lo que queremos es recuperar la forma en que nos hacía sentir el hecho de tener un cuerpo lleno de energía, que respondiera a los retos y los superara", concluye.

Comer para ser feliz

Cambiar de hábitos, sobre todo alimenticios, no es fácil. Más bien es un cambio que se hace por etapas: reflexión, preparación, acción y mantenimiento ya que se trata de unas recomendaciones con las que mejorarás tu salud.

"Debes visualizar tu cambio de alimentación como un viaje a un destino en el que vas a ser muy feliz", señala la nutricionista porque además cuidando la alimentación vas a prevenir muchas enfermedades de las denominadas 'no transmisibles'.