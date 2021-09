Los peligros desconocidos de los tatuajes

Están de moda. Llevan años siendo la máxima expresión de la moda, y no pasan. De hecho, ahora, para diferenciarte del resto, has de querer no llevarlos. Y sí, hablamos de la 'tinta adictiva': los tatuajes. Nuestro país se encuentra en el sexto puesto en el ránking mundial de esta boga. Sin embargo, mucha gente desconoce cómo reacciona su piel después de hacerse un tatuaje. Y pese a que su tendencia continúa al alza, hay peligros y efectos secundarios que se deben conocer.

PELIGROS TATUAJES

1.DESENCADENAR PSORIASIS

Los dermatólogos señalan que los tatuajes podrían desencadenar el desarrollo de la enfermedad si tienes algún gen familiar. Además, aunque no tiene por qué ocurrir, a veces se desarrolla el denominado fenómeno de Koebner, también conocido como la psoriasis inducida por tatuajes.

Se trata de una respuesta isomórfica al tatuaje en forma de lesiones cutáneas similares a un rasguño, que provican ardor y enrojecimiento, algo que es más probable en una persona que ya padece psoriasis. De hecho, un individuo que decida hacerse un tatuaje en una zona en la que nunca haya tenido un brote puede experimentarlo como reacción a corto plazo de la tinta.

2. RESONANCIAS MAGNÉTICAS Si tienes que hacerte una resonancia magnética y tienes tatuajes, cuidado: un jugador de fútbol profesional fue a hacerse una resonancia magnética y su tatuaje negro quedó totalmente quemado. Esto es debido a las corrientes eléctricas que se producen por el hierro que lleva la tinta negra. 3. CUIDADO CON EL COLOR DE LA TINTA

Mucha gente señala efectos secundarios leves, como enrojecimiento, hinchazón o picazón, en los dibujos realizados con el color rojo. Igualmente, varios informes señalan que esta tonalidad podría causar una reacción alérgica grave, acompañada de ampollas, escamación de la piel y secreción acuosa combinada con dolor grave, urticaria, dificultad para respirar o corazón acelerado.

Además, según publica un artículo de The Lancet, ahora, ''los tintes y pigmentos utilizados tradicionalmente están siendo reemplazados por colorantes que nunca se habían usado y este cambio coincide con el aumento de informes de reacciones adversas''.

4. AUMENTAR LA SENSIBILIDAD AL SOL

Teniendo en cuenta que esta zona de la piel es extremadamente sensible porque ha sido agredida, debemos evitar que se infecte y procurar que cicatrice bien.

La exposición solar puede provocar una quemadura o una reacción a los rayos UV con más facilidad. En consecuencia, puede hacer que la piel se ''pele'', aparezcan ampollas y se agriete.

5.INFECCIONES BACTERIANAS

Antes, este tipo de problemas estaba relacionado con la higiene de locales poco cuidados o malas prácticas como la de humedecer la aguja con saliva. Ahora, tiene que ver con los pigmentos de las tintas, que te dejan expuesto de por vida. La infección puede aparecer a los días, meses o incluso años de hacerte el tatuaje.

6.NEURODERMATITIS

Más allá de colores, si se emplea una tinta que tu piel no admite, podría causar neurodermatitis. Esto provoca que se creen burbujas en el tatuaje y se convierta en piel gruesa y coriácea.

En el caso de las alergias, los tratamientos son complicados. Incluso hay veces en los que hay que extraer la piel para eliminar la alergia.