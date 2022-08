5 recetas de batidos détox para eliminar los excesos del verano en días

El verano es bueno para muchas cosas. Nos permite relajarnos, volver a conectar con nuestra paz interior, reencontrarnos con amigos, viajar y visitar lugares, disfrutar de puestas de sol y horas de luz infinitas y, sobre todo, darnos caprichos que no nos permitimos el resto del año. La estación del astro rey también viene acompañada de necesarias jornadas en terrazas, comilonas y otras delicias azucaradas (y ultraprocesadas). Todo ello sin contar que no se realice ejercicio físico, un añadido que no ayuda a eliminar su rastro. Por ello, en el nuevo comienzo que supone septiembre, los buenos hábitos comienzan a volverse una necesidad para eliminar esos 'kilitos de felicidad' que el verano nos deja como recuerdo.

Para ello, podemos empezar con pequeños pasos y recetas sencillas como los famosos y nutritivos batidos détox. Minerales, vitaminas, enzimas y fitonutrientes, de color vibrante y lleno de sabor para hidratamos y refrescamos o empezar la mañana con energía y pocas calorías. A media mañana también es una opción óptima, ya que ayuda a llegar saciado al almuerzo y disuade a las personas de comer 'snacks' poco saludables como galletas, patatas fritas y refrescos. Al comenzar el día con un desayuno saludable, las personas pueden evitar estos refrigerios poco saludables. Este paso te resultará sencillo para volver a incorporar hábitos saludables en el posverano.

Además de todos sus nutrientes, te ayudarán a mejorar la digestión, disminuir la retención de líquidos, combatir el envejecimiento y ciertas enfermedades y, persiguiendo el objetivo de este artículo, promover la pérdida de grasas y calorías.

Las instrucciones para todos ellos es mezclar en la batidora, licuadora o robot de cocina los ingredientes troceados. Primero la verdura en mayor proporción que la fruta y posteriormente esta. Hazlo hasta conseguir una mezcla homogénea y déjalo enfriar.

BATIDO DE CALABAZA

Ingredientes:

1 trozo de calabaza cruda

1 trozo de apio

1 plátano

1 vaso de agua

1 punta de jengibre en polvo

BATIDO CÍTRICO

Ingredientes

Zumo de un pomelo

Dos hojas de espinacas

Zumo de tres naranjas

Una rodaja de piña

Una papaya.

BATIDO VERDE

Ingredientes

1 pera, manzana o kiwi

1 rodaja de piña

½ aguacate maduro

1 rama de apio

½ vaso de agua

BATIDO DE MELÓN, APIO Y ZANAHORIA

Ingredientes

240g de melón

140g de zanahoria

2 trozos de apio

10g de limón

4g de jengibre

BATIDO PIÑA, PEPINO Y ESPINACAS