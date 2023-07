¿Es seguro para la salud tomar la avena sin cocinar?

Si hay algún cereal que ha aumentado su popularidad en los últimos años es sin duda la avena. Este alimento ha llamado su atención por sus beneficios para aquellos que buscan seguir una dieta sana y la versatilidad que tiene respecto a la cantidad de recetas que pueden hacerse con este ingrediente.

Y, aunque la avena cocida es su versión más popular (mucha gente toma gachas de avena en el desayuno), pero ¿se puede comer recién salida del paquete, sin cocinarla previamente?

Avena cruda o avena cocida, algo distintas pero con bastantes beneficios

Es seguro tomar la avena tal cual se encuentra a la venta, sin necesidad de cocinarla. Esto se debe gracias al proceso de calentamiento al que se someten los granos y que permiten que pueda ser digerido por el cuerpo humano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la avena que no se cuece de nuevo tiene mayores niveles de ácido fítico. Este ácido cuando se une a minerales como hierro y zinc dificulta la absorción y puede causar indigestión en algunos casos. Para reducir el riesgo de que esto pase se recomienda mojarla en un líquido, como leche o bebida vegetal.

La avena destaca por contener tanto fibra soluble (beta glucano) como insoluble. Algunos estudios han demostrado que la fibra beta glucano puede ayudar a reducir los niveles de colesterol. Además, la avena integral o de grano entero contiene vitamina E, que tiene función antioxidante, así como compuestos fenólicos, flavonoides y avenantramidas. También aporta hidratos de carbono de absorción lenta que ayudan a mantener la energía y permanecer saciados más tiempo.

Comer la avena cruda tiene también sus beneficios, puesto que no afecta tanto a los niveles de glucosa en sangre como lo hace la avena cocida, que sí que tienen un índice glucémico ligeramente superior.

La avena es también un cereal que no tiene gluten, aunque no todos los celíacos pueden tomarla. Algunas personas con celiaquía pueden no tolerar la avena y tener síntomas. Además, la avena debe estar certificada como sin gluten, porque es un cereal que se puede contaminar con facilidad ya que se cultiva junto al trigo y puede contaminarse en los procesos de recogida y envasado del producto.