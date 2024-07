Estos son los alimentos que nos ayudan a compensar el déficit de vitamina D

Para compensar el déficit de vitamina D, es importante incorporar en nuestra dieta alimentos ricos en esta vitamina. De esta forma, encontramos que el salmón, el atún, la caballa y las sardinas son excelentes alimentos que nos aportan este nutriente.

Los pescados grasos, como los anteriormente mencionados, además de ser ricos en esta vitamina también lo son en ácidos grasos omega-3, lo que va a contribuir a mejorar nuestra salud cardiovascular.

Aunque no es del gusto de todos, el hígado vacuno es una buena fuente de vitamina D, así como de otros nutrientes esenciales como el hierro y la vitamina A. Un alimento que supone una forma más fácil de incluir en las comidas son los huevos, especialmente las yemas.

Problemas que causa la falta de vitamina D y cómo podemos solucionarlos

La deficiencia de vitamina D puede traer muchos problemas de salud, empezando porque corremos un riesgo mayor de fracturas ya que si nuestro organismo ingiere menos cantidad de lo recomendable, la densidad ósea va disminuyendo así como también la definición y el tono muscular.

Somos también más propensos a las infecciones y a las enfermedades, ya que juega un papel muy importante a la hora de fortalecer el sistema inmunológico. Para contrarrestar esta problemática, podemos ponerle solución, en primer lugar, tomando el sol. No hace falta tumbarte en la playa o en la piscina y pasar calor, basta con dar un paseo o sentarte en un parque.

También podemos recibir la vitamina D a través de la ingesta de alimentos fortificados, algo que descuidamos en España, junto con la suplementación vitamínica. Aquí está la diferencia con respecto a otros países, por ejemplo, del norte de Europa, donde la población cuenta con mejores índices de vitamina D, frente a los españoles, a pesar de que nosotros tenemos más horas de luz solar.

Cuáles son los alimentos fortificados

Los alimentos fortificados son aquellos a los que se les han añadido nutrientes que no se encuentran naturalmente en ellos o que los tienen pero en cantidades muy bajas. Se trata de una manera de cuidar la salud y complementar las deficiencias nutricionales.

Los nutrientes que se añaden pueden ser minerales, fibra ya que una dieta rica en fibra mejora la absorción de calcio o vitaminas que, en este caso, serían los alimentos que contienen vitamina D.

Muchos productos lácteos, como la leche, el yogur y el queso, están fortificados con vitamina D. No obstante, lee las etiquetas antes comprarlos para asegurarte de que la tienen. Si eres de las personas que no suelen consumir productos lácteos o no les sientan bien, tienes la alternativa de consumir otros derivados de la leche como la leche de almendra, de soja o de avena.

La nutricionista y tecnológa de los alimentos, Mónica Acha, aporta su voz profesional y nos da algunas pautas sobre qué alimentos contienen vitamina D y, por tanto, con los que puedes evitar su déficit.

Cómo saber si tengo falta de vitamina D

Según la OMS, la vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio, siendo este un elemento principal para tener unos huesos fuertes, así que juega un papel fundamental dentro de nuestro organismo.

Muchas veces no somos conscientes de que nos falta, pero podemos prestar atención a cuando el cuerpo nos habla en forma de fatiga, cansancio y poca energía que, a su vez, puede manifestarse en cambios de humor.

¿Has notado si alguna vez tus cicatrices tardaban más en cerrar? La falta de vitamina D provoca que las heridas estén más tiempo abiertas, así como también dolor en los huesos o en la parte baja de la espalda.

