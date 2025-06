La eterna pelea por el aire acondicionado en el trabajo: ¿tienen los hombres y mujeres diferente temperatura corporal?

A medida que la temperatura exterior va subiendo, en las oficinas se da la paradoja de que algunas personas se abrigan con chaquetas o pañuelos. El motivo no es otro que el aire acondicionado, un perfecto aliado para combatir el calor, pero que en lugares excesivamente climatizados puede resultar de lo más incómodo, en espeical para las mujeres.

Un estudio de la Universidad del Sur de California concluye que las mujeres son más productivas en el trabajo cuando existen temperatura más cálida en la oficina, al tiempo que los hombres logran un mejor desempeño en las mismas tareas cuando la temperatura decrece. Según los autores, esto se debería a las diferencias en la vestimenta y a que las mujeres queman menos calorías en reposo que los hombres. Pero otras investigaciones han ido más allá.

La influencia de factores físicos como la masa corporal o la grasa

Una investigación anterior de la Universidad de Szcsecin (Polonia) realizó un mapa térmico entre una muestra de sujetos jóvenes. Para establecer las distribuciones y rangos de temperatura en la superficie corporal de hombres y mujeres, se tuvieron en cuenta parámetros como el índice de masa corporal (IMC), el área de superficie corporal y la distribución de la grasa.

El resultado fue que, de la muestra analizada, la temperatura media de la piel fue significamente más alta en los hombres y, por áreas, solamente el pecho fue más caliente en las mujeres que en los hombres. Las investigadores atribuyeron estas diferencias significativas a una mayor cantidad de masa muscular en hombres y a una mayor cantidad de tejido adiposo en las mujeres, ya que la grasa subcutánea sirve como aislante del calor endógeno.

El metabolismo, una diferencia mayor que el sexo

No obstante, el tamaño y la composición corporal de una persona son más importantes que su sexo a la hora de determinar cuándo empieza a tener frío, según apunta otro estudio publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Asimismo, cada persona tiene sus propias preferencias en cuanto a la temperatura exterior que tienen que ver con su metabolismo. "Si tienes una tasa metabólica similar, da igual que seas hombre, mujer, anciano, lo que sea. Preferirás el mismo ambiente", afirma el doctor Kingma.

Las personas con más masa muscular y cuerpos más grandes tienden a quemar más calorías en reposo que los más pequeños. Sin embargo, las percepciones entre sexos son bastante sutiles y, según los investigadores, otras variables como el nivel de actividad o la ropa marcan una diferencia mayor.

Evitar temperaturas extremas ayuda a un mayor rendimiento

Los seres humanos, como los demás animales de sangre caliente, dedican parte de su energía a mantener una temperatura corporal neutra. Mientras el calor excesivo hace que los vasos sanguíneos se dilaten y el cuerpo sude, lo que hace que el cuerpo libere más calor, la exposición al frío hace que los vasos sanguíneos se contraigan. Los escalofríos ayudan de hecho a generar el calor necesario.

En este sentido, el aire acondicionado no es una tecnología pensada para que las personas mantengan una temperatura ideal, sino para evitar que pasen calor. Otras investigaciones han revelado que solo las temperaturas extremas afectan al rendimiento de los trabajadores, por lo que bajar el aire acondicionado, permitirá a los trabajadores hacer ajustes en su vestuario y su puesto para trabajar a una temperatura óptima, sin que las mujeres ni los hombres tengan que echar mano de algo para taparse.