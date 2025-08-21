María Jesús, podóloga: "Los juanetes no aparecen solo y estos son los ejercicios que ayudan a prevenirlos"

Muchas personas en la adulta se quejan por la aparición de los juanetes. Son muy doloroso y, totalmente, incompatibles con cualquier calzado del zapatero. Estos son conocidos médicamente como hallux valgus y son una de las deformidades más comunes del pie. Se trata de una desviación del dedo gordo hacia los demás dedos, acompañada de una prominencia ósea en la base del dedo. Puede que se piense que ha aparecido por arte de magia, pero depende mucho de lo ejercitado que estén los músculos y articulaciones de los pies. Una podóloga recomienda hacer estos tres ejercicios en casa para notar alivio o prevenir que salgan.

El juanete no aparece de un día a otro y, se trata de una deformidad progresiva. Normalmente, el dedo gordo está alineado a los otros, pero cuando se da este problema, se desplaza ligeramente hacia afuera el hueso metatarsiano. Así el hueso sobresale en la parte interna del pie y forma un bulto que resulta muy doloroso. Al principio, solo es una ligera molestia y un cambio en la forma del pie. Sin embargo, este se vuelve intenso y causa inflamación, callosidad y dificultad a la hora de utilizar algunos calzados.

Por qué aparecen los juanetes

Los especialistas señalan que los juanetes son una condición multifactorial, es decir, no existe una única causa, sino una combinación de varios factores. Por ejemplo, las personas con pies planos o ligamentos más laxos son más propensas. El uso del calzado inadecuado puede llevar a la formación de juanetes, sobre todo, aquellos acabados en punta o con poco espacio para los dedos. Estos aparecen mucho más en mujeres, pero está ligado al mal uso de los zapatos, aunque las hormonas y la elasticidad de los tejidos están íntimamente relacionados. El envejecimiento es clave por la perdida de elasticidad y el desgaste de huesos y articulaciones. Además, enfermedades como artritis reumatoide y la gota pueden inflamar las articulaciones y aumentar el riesgo de padecerlo.

Síntomas de los juanetes

Los juanetes producen distintos síntomas, sobre todo, el conocido dolor. Uno de ellos es el enrojecimiento, inflamación y sensación de calor en la zona. Se puede producir una rigidez progresiva en la articulación, limitando el movimiento del dedo. Aparecen callos y durezas por la fricción del pie. Esta deformación puede provocar otras complicaciones como la desviación que obliga a caminar de manera diferente, otras deformaciones asociadas como el dedo martillo o la metatarsalgia que es un dolor en la planta del pie.

Referencias bibliográficas: